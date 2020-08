María Patiño desmiente a Dell'Atte: "Ana Obregón informó a Clemente del funeral de Álex Lequio"

Antonia Dell'Atte (60 años) sembraba la discordia en su aparición en el programa Lazos de sangre al afirmar que su hijo, Clemente Lequio (32), no fue invitado al funeral de su hermano Álex. "Se enteró luego que había misa, eso se lo tenía que haber dicho su padre", afirmaba la italiana en la entrevista.

Sin embargo, este domingo María Patiño (48) ha dado en Socialité una versión muy diferente de los hechos. La presentadora ha calificado como "injusticia" el discurso de la exmujer de Alessandro Lequio (60) y ha dado una información que desmiente su versión: "Clemente fue informado por la propia Ana Obregón", ha aseverado.

María Patiño asegura tener pruebas de que la versión de Antonia Dell'Atte no es real. RTVE

Según la versión de María, la madre de Álex Lequio se puso en contacto con el hermano mayor del joven empresario dos días después de que le confirmaran la fecha del funeral. Además, la periodista asegura que Ana "se prestó a ayudarle económicamente para pagarle el billete si lo necesitaba", pues actualmente Clemente reside en Miami.

Patiño añade que "esa manera de informar se hizo de forma muy cariñosa y hubo un 'te quiero'", por lo que no entiende "qué pretende Antonia" con su ataque frontal a su exmarido y a Ana Obregón.

"Reabrir heridas en esta situación tan dolorosa me parece innecesario", ha opinado la presentadora. "Me parecía necesario y justo decir la verdad, Clemente fue invitado y finalmente por las circunstancias del coronavirus decidió no viajar", he sentenciado.

La versión de Antonia

Antonia Dell'Atte asegura que Clemente no fue informado del funeral. Gtres

Antonia Dell'Atte aseguró el pasado miércoles en Lazos de sangre que su hijo no había sido informado del funeral de Álex Lequio. "Clemente no fue invitado al funeral de su hermano Álex", contó Antonia en el programa. "Se enteró luego que había misa, eso se lo tenía que haber dicho su padre", añadió la italiana, dando a entender que el responsable de la ausencia de su hijo en el funeral de Álex fue Alessandro Lequio. Pero esto no fue lo único que le reprochó a su exmarido.

La italiana reveló en el programa conducido por Boris Izaguirre (54) que "Clemente escribió una carta que en el funeral no se leyó, ni fue nombrado". Sin embargo, esas palabras quedaron reflejadas en sus redes sociales, donde colgó un texto desgarrador. "Me llena de tristeza no poder estar presente para este homenaje que todos tus seres queridos te han querido organizar en tu honor", expresó entonces. "Decir que eres nuestro ángel y que nos estás protegiendo es reductivo. Tú estás con nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones", añadió Clemente en su escrito, que finalizó de la siguiente manera: "Como tú no hay nadie".

Para Clemente, igual que para el resto de la familia, no ha sido nada fácil la muerte de su hermano. Sin embargo, ha contado con el apoyo de su madre, que ha querido darle su mejor consejo. Así lo dejó claro Antonia durante su paso por Lazos de sangre: "Clemente lo ha vivido como un tiempo malgastado que él quería recuperar. 'Él te protege a ti y si no lo has amado él late dentro de ti', le he dicho".

