Antonia Dell'Atte acusa a 'Lazos de sangre' de proteger a su "verdugo" Alessandro Lequio

Antonia Dell'Atte (60 años) ha reaparecido este miércoles tras su terrible incidente con una sombrilla por el que ha recibido 80 puntos en la boca. La italiana ha sido la protagonista de una nueva entrega de Lazos de sangre y, antes de la emisión del documental grabado en su pueblo natal a principios de año, la ex de Alessandro Lequio (60) se ha sentado en directo junto a Boris Izaguirre (54).

El coloquio ha dejado grandes titulares por parte de la que fuera musa de Armani, que ha vertido afirmaciones como que Clemente Lequio (32) no fue invitado al funeral de su hermano Álex o que Ana Obregón (65) necesita ayuda espiritual, ofreciéndose ella misma para guiarla en ese camino.

Además, el documental ha revelado aspectos como la dura infancia de Dell'Atte junto a un padre violento o su polémica ruptura con Lequio, que precedió a dos décadas de enemistad pública entre la italiana y Ana Obregón.

El matrimonio Lequio Dell’Atte ya pasaba por un mal momento cuando Alessandro conoció a Ana Obregón. #LazosDellAtte ▶ https://t.co/V5sNeGEs6n pic.twitter.com/B0QZmRNVsU — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 29, 2020

Sin embargo, la protagonista del documental no está conforme con el contenido del programa y ha expresado su enfado en redes sociales con un contundente mensaje en el que asegura que "ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre".

"Primero, Lazos de sangre ha cortado toda mi entrevista. He tenido una infancia feliz a pesar de haber tenido un padre débil y violento. Nunca me ha maltratado y no tengo traumas", expresa la italiana antes de atacar directamente al padre de su hijo, Alessandro Lequio: "Es el maltratador diabólico que me ha maltratado y he denunciando en España", asevera, adjuntando un antiguo comunicado en el que su abogada revelaba que un juzgado había dictaminado que "Antonia decía la verdad al calificar de maltratador a Alessandro".

El texto de la exmodelo prosigue atacando a "toda la prensa y los cómplices" que, según ella, "han escondido toda la verdad disfrazándola de mentiras". "Los cutres de la prensa inventaron un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad", afirma sobre su enemistad con Ana Obregón.

Dell'Atte acusa directamente a Rosa Villacastín (73), Beatriz Cortázar (57) y María Eugenia Yagüe, colaboradoras de Lazos de sangre, de ser cómplices de su "verdugo". Además, ha cargado contra el presentador Boris Izaguirre, con quien comparte amistad: "Mi Pinocho que sabe la verdad y calla", escribe.

La madre de Clemente Lequio menciona también a la cadena en la que trabaja su ex: "Todo Mediaset España protege a un verdadero maltratador", sentencia, afirmando que estará "eternamente agradecida a Ana Obregón por haberme librado de mi verdugo".

[Más información: Antonia Dell'Atte: "Mi hijo Clemente no fue invitado al funeral de su hermano, Álex Lequio"]