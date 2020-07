Meghan Markle, obligada a pagar 70.000 euros tras perder su primera guerra contra la prensa

La Justicia no ha dado la razón a Meghan Markle (38 años). Tras meses de lucha de la exduquesa de Sussex por demostrar que el diario Daily Mail se sobrepasó en su derecho a la información al compartir públicamente la carta que escribió a su padre en 2008, ha tenido que ver cómo los tribunales han fallado a favor de la prensa en este primer round.

La antigua actriz estadounidense, que junto a su marido, el príncipe Harry (35), dejó de representar a la monarquía británica a finales de marzo, ha demandado a la editora Associated Newspapers Limited (ANL) por la publicación de cinco artículos, dos en el dominical Mail on Sunday y tres en MailOnline, en febrero de 2019.

En ellos se reproducían extractos de una carta que escribió a mano y envió a su padre en agosto de 2018, cinco meses después de contraer matrimonio con el nieto de Isabel II (94), un enlace al que Thomas Markle (75) no acudió.

El juicio dirime si existió uso indebido de información privada, infracción de los derechos de autor e incumplimiento de la Ley de Protección de Datos por parte de esas cabeceras de ANL, no se espera que comience hasta el próximo año, aunque ya se han iniciado los procedimientos previos. Y en esas primeras batallas, el grupo editorial ha ganado el primer combate. Meghan va a tener que pagar más de 70.000 euros para cubrir las costas legales, concretamente 67.888 libras. Sin embargo, que haga frente a este pago no quiere decir que Markle haya perdido la guerra judicial, pues el proceso aún no ha hecho más que empezar y quedan por resolver muchos puntos de la demanda que interpusieron los abogados de Meghan en el Alto Tribunal de Londres.

Nuevo frente

Los abogados de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, pidieron este miércoles una orden judicial para evitar que los tabloides británicos Mail on Sunday y MailOnline revelen el nombre de las cinco amigas de la exactriz que dieron una entrevista anónima en su defensa en Estados Unidos.

En este contexto, los abogados de Markle acudieron este miércoles al Tribunal Superior de Londres para impedir que la publicación británica revele quiénes son las cinco mujeres, cuya identidad conocen después de que la defensa de la exactriz las nombrara en un documento confidencial presentado ante la corte este mes y al que los acusados también tuvieron acceso.

Las entrevistas anónimas, divulgadas en Estados Unidos por la revista People, son centrales en la defensa de ANL, pues justificó la publicación de la carta de Thomas Markle sobre la base de que la duquesa ya había revelado su existencia a través de los testimonios de sus amigas.

No obstante, en una declaración remitida al tribunal, Meghan aseguró que no autorizó a sus amigas a hablar con People, sino que fueron ellas mismas las que tomaron la decisión de conversar con la revista para defenderla del "comportamiento intimidatorio de los tabloides británicos".

Hacer los nombres de dominio público, añadió Markle, no tiene otra razón que conseguir "ganancias comerciales" y supone una amenaza para el "bienestar emocional y mental" de las personas implicadas.

El abogado de la actriz, Justin Rushbrook, señaló ante el juez que la empresa editora "ya ha demostrado su deseo de publicar artículo" con sus nombres y recordó que, horas después de que depositaran los documentos legales, el Mail se refirió a ellos en un artículo sensacionalista en su página web.

"No cabe duda de que, además de defender el caso a través de los tribunales, está tratando de maximizar la publicidad que rodea este caso, el cual ha calificado en repetidas ocasiones como 'el juicio del siglo'", agregó Rushbrook.

Por su parte, el abogado de ANL, Anthony White, señaló que "las amigas son importantes testigos potenciales", en declaraciones remitidas al tribunal.

"Informar de estos asuntos sin hacer referencia a los nombres sería una fuerte restricción sobre los derechos de los medios y del acusado a denunciar este caso, y del derecho del público a saberlo", argumentó.

