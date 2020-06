La nueva Antonia Dell'Atte: su impactante cambio de 'look' que divide (y enfrenta) a sus fans

Durante el confinamiento, Antonia Dell'Atte (60 años) ha subido muchos vídeos e imágenes a su perfil de Instagram animando a sus seguidores, que suman más de 43.000. Lo cierto es que ha sido un pilar fundamental para muchas personas en estos tiempos de encierro. La italiana, con sus reflexiones y sus frases motivadoras, ha conseguido que muchos no decayeran en este estado de alarma que, a veces, ha provocado en muchos mortales la agonía y la desesperación.

Ahora, asegura que son tiempos de cambios y como tal, ha decidido renovar su imagen con un espectacular cambio de look que nos ha dejado con la boca abierta. Antonia Dell'Atte siempre ha destacado por su naturalidad y espontaneidad. Con una sonrisa en su rostro, ha conseguido empatizar con muchos de sus seguidores y ha sido un claro ejemplo de que hay que sacrificarse para poder tener lo que más se quiere.

La exmujer de Alesssandro Lequio (59) se ha teñido de blanco el pelo y lo ha lucido con diferentes publicaciones esta semana. Muy contenta, explicaba a sus seguidores, en su primera fotografía con el cambio de look, por qué había tomado esa decisión tan drástica: "Se necesita otra vida, es tiempo de cambiar, estos ciclos de vidas... Sí, un nuevo renacimiento después de la Pandemia... y el cambio empieza siempre por fuera, siempre y cuando has cambiado algo dentro de ti mismo. ¡Tenéis que ir a acostumbraros a este nuevo look! Este cambio se hizo hace 3 semanas, lo comparto ahora con vosotros...".

Algunos de sus seguidores, si bien al principio se quedan impactados, la han felicitado por el cambio, pero otros han optado por ser sinceros con la italiana: "Ese color te hace mayor", "Lo siento, pero te veía mejor con el pelo oscuro", "No me gusta, te hace más mayor. Es mi humilde opinión", "No me gusta nada, aparentas ser más mayor".

A lo largo de esta semana ha seguido subiendo publicaciones y ha explicado que el cambio físico conlleva a un cambio interno. Su lema: de nada vale renovar la 'fachada' de uno si la mentalidad se queda atrás. Con sus cantos, sus risas y sus reflexiones ha motivado a todo el mundo a que haga un cambio en su vida ahora que estamos en el proceso de desescalada.

