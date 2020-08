El sorprendente proyecto de Tamara Gorro: estudiará Arte Dramático para convertirse en actriz

Tamara Gorro (33 años) no deja de sorprender a sus seguidores con su versatilidad. Presentadora, influencer, youtuber, madre a tiempo completo... y ahora, ¡actriz! La madrileña ha decidido cumplir un sueño pendiente y lanzarse al mundo de la interpretación. Eso sí, consciente de que no cualquiera es apto para los escenarios, la mujer de Ezequiel Garay (33) va a estudiar primero Arte Dramático.

Ha sido la propia Tamara la encargada de compartir con su "familia virtual" -como ella llama a sus seguidores-, y con uno de sus simpáticos vídeos, esta sorprendente que la tiene emocionada a la par que muy nerviosa. La influencer decidía, antes de soltar la bomba de que va a formarse para ser actriz, darle un poco de misterio a la publicación, elucubrando con qué novedades podían estar poniendo su vida patas arriba y retando a sus seguidores a adivinarlo.

Sonriente, iba descartando una a una las posibilidades: "Embarazo no, porque yo no me puedo quedar embarazada de manera natural y no he tenido tiempo para hacerme una reproducción asistida", "Habéis dicho que si ya estábamos en el último proceso de adopción, ojalá pudiera decir que sí, pero no", continuaba, para posteriormente descartar el anuncio del fichaje de Garay por algún club después de dejar el Valencia. "No sería yo quien lo dijese", apostillaba.

Finalmente, y tras asegurar que nunca "es tarde" para nada, Tamara revelaba emocionadísima su gran novedad: "¡La Gorro va a estudiar!", confesando que "es algo que tenía pendiente, que siempre me había apasionado, y es estudiar arte dramático". Como no puede matricularse en la universidad porque "mis pasos dependen de los de mi marido, voy a empezar a hacer un seminario de Arte Dramático".

Siempre optimista, Tamara ha asegurado que si ha compartido con su familia virtual su nuevo proyecto es para animar a todos sus seguidores a cumplir sus sueños: "Es un consejo que siempre os he dado, siempre tenéis que hacer aquello que os gusta y que os haga sentir realizado y bien, nunca es tarde para alcanzar los sueños".

Su mudanza a Madrid

A principios de este mes de julio, una triste Tamara Gorro se despedía de Valencia, la tierra en la que llevaba viviendo desde el año 2016. "Todo lo que empieza, acaba", rezaba la presentadora en un vídeo que colgaba en su canal de YouTube donde explicaba qué sentía al dejar el que ha sido su hogar, y el de su familia, en los últimos tiempos. La no renovación de Ezequiel en el Valencia F.C. ha sido el motivo por el que finamente optaban por regresar a Madrid, tierra natal de Gorro, un cambio de vida en el que deja atrás muchas vivencias.

"Los finales siempre dejan una sensación de malestar, ya sea por lo angustioso que has vivido, por querer olvidar o por dar por finalizada una vivencia", afirmaba Tamara en voz en off mientras se grababa en un bosque valenciano. Un documento muy emotivo en el que repasaba la que ha sido su vida en aquellas tierras.

La complicada etapa de Ezequiel

Eternamente agradecido...

Gracias por tanto familia, jamás podré olvidar lo vivido y disfrutado.

¡SIEMPRE AMUNT! #G24 https://t.co/5084cc9XMP — Ezequiel Garay (@Garay_24) June 30, 2020

El Valencia ha tenido que capear en los últimos meses la polémica que ha rodeado al jugador. El argentino llegó a emitir una queja respecto al trato que el club le dio durante la pandemia y por el estado de su renovación. Un asunto que intentó zanjarse con un comunicado oficial del equipo, donde se explicaba que las negociaciones entre el Valencia y Garay existían desde julio del 2019, cuando acabó la anterior temporada. Desde ese momento, el defensa ha rechazado "varias propuestas que mejoraban su actual contrato", una decisión que, recalca la entidad, es "respetable y lícita".

Finalmente dichas negociaciones no han llegado a buen puerto, dando como resultado el final de su estancia en el club. Una triste noticia para los hinchas del Valencia, que han despedido al jugador con grandes muestras de cariño que pueden verse en las redes sociales.

