La gran transformación de Tamara Gorro: los retoques estéticos que se ha hecho por más de 3.000 euros

Hace unos días, Tamara Gorro (33 años) publicaba en su red social Instagram un avance de su nuevo vídeo de YouTube, esa cita que la mujer de Ezequiel Garay (33) celebra con su "familia virtual". El vídeo se llama Recordando momentos y en él se pueden ver imágenes del pasado de Tamara junto a su marido, momentos familiares y de gran significado para ella. Pero, más allá del marco emotivo, lo que ha sorprendido a algunos de sus seguidores ha sido el tremendo cambio físico que ha experimentado la que fuera asesora del amor en Mujeres, Hombres y Viceversa.

En las instantáneas Gorro está irreconocible con respecto a su presente. Su cara es otra. Una tez al natural, lisa dada la juventud, pero sin retoque alguno: unos pómulos achatados y nada sobresalientes, cejas con su curvatura de base y unos labios finos. Una imagen que contrasta, y mucho, con la que exhibe en la actualidad. Tamara es una mujer muy pendiente de su afeite personal, se cuida y lo ha demostrado a lo largo de los años cuando ha pasado por boxes cuando ha considerado que debía hacerlo. Ella misma lo ha confesado en más de una ocasión.

Pero, ¿cuáles han sido los retoques definitivos que se ha hecho Gorro en estos años? Para conocer una respuesta cualificada y profesional, JALEOS se ha puesto en contacto con Clínicas Lola Sopeña Medicina y Cirugía Estética. Desde este centro se confirma que la colaboradora de televisión ha confiado en los expertos para mejorar su imagen: "Está claro que Tamara Gorro es de esas mujeres que han mejorado con el tiempo, partiendo de una buena base de la que ya disfrutaba ha ido puliendo pequeñas imperfecciones".

En su opinión, ella es "buena asidua al botox. Escoge para este tratamiento a un médico gran conocedor de la toxina, ya que sabe aplicarla de diferentes maneras para conseguir el resultado deseado, ceja más alta y más recta". El precio de la toxina es de 320 euros la sesión y se suele aplicar "dos o tres veces al año dependiendo el paciente". Además, continúa explicando Sopeña, "la pérdida de peso junto con la bichectomia -extirpación de las bolas de bichat- han conseguido que muestre un rostro mucho mas afilado". Esta intervención oscila en los 1.900 euros.

Por otro lado, la luminosidad y el aspecto juvenil de la piel que luce Tamara "se consigue mediante sesiones periódicas de vitaplasma -PRP + Vitamina con alta reticulación de ácido hialurónico no reticulado-". Cada una de estas sesiones ronda los 220 euros. Otra opinión experta, la de la doctora Barba, añade que la youtuber también se ha retocado el labio. Un tratamiento con un precio cercano a los 600 euros en el que se busca aumentar su grosor, destacar el perfilado y elevar las comisuras.

La youtuber ha sido siempre muy sincera sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido. Empezó a pasar por el quirófano muy joven, deseosa de conseguir el aspecto deseado. Con solo 18 años se operó para aumentarse el pecho, una zona de la que sentía vergüenza: "Tenía un complejo y lo eliminé. Lo pasé muy mal", explicó la propia Gorro en su momento. Gorro es defensora de la medicina estética, y no duda en recurrir al cirujano o al especialista para verse mejor. "No sé lo que me haré a lo largo de los años, ahora por el momento no me voy a hacer más, pero si me los tengo que hacer, me los haré", aseguró hace un tiempo.

Tamara y la familia feliz

Tamara Gorro y Ezequiel Garay se conocieron en 2010 y al poco tiempo comenzaron formalmente una relación, tal y como confesó la influencer en el programa ¡Qué tiempo tan feliz!, donde trabajaba como colaboradora. Desde entonces la pareja ha permanecido unida, con las mudanzas y traslados que conlleva el trabajo del argentino.

"Hace nueve años nos miramos por primera vez a los ojos. Decidimos darnos la mano e iniciar un camino juntos. En tres mil doscientos ochenta y cinco días se pasan por muchas situaciones, unas mejores y otras no tantas. Pero lo bonito es seguir caminando de la mano y nunca perder el brillo en los ojos. Gracias por aparecer, gracias por existir... ¡FELIZ ANIVERSARIO MI AMOR!", escribió la colaboradora de televisión en agosto de 2019 en una tierna publicación de Instagram.

Dos años después, contrajeron matrimonio en una boda por todo lo alto celebrada en la finca El Olivar, donde estuvieron rodeados por multitud de amigos; y en los últimos años han dado la bienvenida a la familia a sus dos vástagos: Shaila, que nació mediante gestación subrogada; y Antonio, que concibieron de manera natural.

En los últimos meses, Tamara ha estado al lado de su marido por motivos de salud. Ezequiel se convertía en el primer jugador de la Liga en contraer el Covid-19. "Ezequiel está aislado. Vamos a tomar las medidas que las autoridades sanitarias indiquen y ya está. Estamos bien, ¿de acuerdo? Ya os iré contando poco a poco, pero estamos bien. Así que tranquilidad y vamos a por el coronavirus, porque ¡juntos podemos!", tranquilizaba su mujer a sus seguidores. Por fin, el deportista superó al Covid-19 y la familia, por fin, vuelve poco a poco a la normalidad.

