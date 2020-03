Eugenia Osborne da la última hora sobre el estado de salud de su hermano Kike

Eugenia Osborne (33 años) no quiso faltar a la gran fiesta que organizó una reconocida peluquería para celebrar su aniversario. Allí, la hija de Bertín Osborne (65) quiso hablar sobre su cambio de look y sobre la polémica que vivió hace unas semanas por las críticas que recibió por su extrema delgadez. Además, Eugenia dio la última hora sobre el estado de salud de su hermano pequeño Kike.

Desde que vino al mundo el joven, la vida de Bertín y su mujer Fabiola (46) dio un giro de 18 grados. La venezolana sufrió una infección durante el embarazo que no le fue diagnosticada a tiempo. El resultado fue una listeria. Una bacteria que afectó a la placenta y una septicemia provocó el parto prematuro de Kike. Desde su nacimiento, el niño sufre parálisis cerebral y se ha enfrentado a varias operaciones para superar sus problemas de movilidad.

¿Se cuida mucho?

La verdad es que sí que me cuido, ahora he parado un poco con el deporte, estoy haciendo un deporte más light porque me lesioné la rodilla pero me cuido la alimentación y todo.

¿Por las críticas que tuvo de que estaba delgadísima?

De verdad que la gente saca de dónde no hay. Yo estoy igual que siempre. Yo estoy sanísima, me cuido y como bien.

¿Cómo es de importante para usted cuidarte y también cambiar de look de vez en cuando?

Creo que he demostrado que lo del cambio de look es una cosa que me gusta mucho, ya he dicho que no será el último. Creo que es importante porque supongo que finalizas etapas, empiezas etapas nuevas en la vida y se trata de eso. La verdad es que me gusta, me divierte mucho.

¿Su marido y sus hijos qué le dicen?

A la niña no le gustó, ahora está más contenta porque ya me ve con el pelo más largo, a los niños les divertía, les gustaba más esto y mi marido no estaba muy contento pero...

¿No le daba miedo?

Bueno, el pelo crece, se vuelve a cambiar de color, no son cambios para toda la vida, tengo tatuajes que son para toda la vida y me encantan.

¿De las hermanas es la más atrevida?

Mi hermana mayor tenía lo suyo, tiene el pelo de color naranja, con mechones rubios platinos, se ha hecho unos cambios muy radicales. Nos viene de mi madre eso.

¿Su padre qué le dice?

Lo que me dice es que estoy loca pero ¡qué va a decir! Él es más clásico, me dice: 'Estas niñas están locas'.

La familia es lo más importante para usted.

Es lo más importante, pero creo que la familia es importante para todo el mundo.

¿Cómo está Kike?

Está muy bien de las operaciones, está con un tratamiento nuevo, una técnica nueva que están haciendo para que su cerebro reconozca lo de andar y están muy contentos con los resultados.

¿Cómo está su padre?

Feliz, sin parar, llevo sin verlo tres o cuatro semanas pero es normal.

Hay que hacer una quedada familiar dentro de poco.

A ver si este fin de semana lo pillo por banda que estoy aquí, lo voy a intentar.

