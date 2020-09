Pelayo Díaz confiesa que le gustaría ser padre: "Soy muy pro hijos"

Pelayo Díaz (34 años) ha empezado el curso con ánimos renovados. Después de un tranquilo verano, disfrutando de un merecido descanso con su marido, Andy McDougall, el estilista ha comenzado a presentar sus nuevos proyectos profesionales. El primero de ellos, la colección cápsula que ha diseñado para The Extreme Collection, presentada este miércoles en Madrid rodeado de amigos. El diseñador, ilusionado por esta tímida vuelta a la normalidad, ha confesado si le gustaría ser padre.

Volver a la normalidad, qué ilusión.

Tienes toda la razón. Hoy cuando me estaba preparando para venir pensé: 'es el primer evento que vengo desde que el mundo cambió, todo lo que conocíamos como normal desapareció'. Fíjate que por un momento me sentía culpable por estar vistiéndome para un evento, una presentación mía de una marca de moda pero la vida sigue, si la vida sigue, la moda tiene que continuar así que no deja de ser una buena noticia que estemos aquí todos. Estoy súper contento.

Ahora toca ver desfiles, toca ver chaquetas.

Exacto, es la semana de la moda de Madrid y hay que apoyar España, a los creadores, al slow fashion. Y qué mejor que hacerlo así, con una firma a la que yo admiro hace mucho, todo hecho en España, artesanalmente. Es mi segunda colección para ellos, eso es muy buena señal. Ya ves que es una colección pequeñita, muy humilde pero al grano, lanza un mensaje de continuar y de esperanza que creo que es lo que necesitamos. Estoy muy contento.

Pelayo Díaz, con algunas piezas de su colección cápsula para The Extreme Collection. Gtres

¿Qué gran momento está viviendo?

Me considero una persona muy afortunada en todos los ámbitos de mi vida y el hecho de estar aquí es un éxito. No me puedo quejar. Soy muy feliz. También cometemos el error de pensar que los que estamos delante de los focos siempre estamos bien, también tenemos nuestros malos momentos pero lo importante es continuar y yo quiero que esta colección también sea con ese mensaje, de continuar, de que todos en cualquier profesión en la que estemos, tenemos que continuar, es nuestro deber seguir, levantarnos cada mañana por quién sea y salir por la puerta a vencer.

Sabe cómo son las redes.

Yo soy muy querido y muy odiado. No tengo ningún problema con las críticas, me encanta que la gente sea crítica, no me gustaría que la gente no tuviera una opinión, me encanta que la gente sea pasional, que opine, unos tendrán razón, otras menos, pero entiendo todo.

Mira la que se lió con la mascota.

Oscar Wilde decía que es malísimo que hablen de uno pero es que es peor que no hablen. Yo soy persona, una veces meteré la pata, otras veces acertaré pero sobre todo lo importante es ser buena persona, no intentar hacer daño a nadie y mientras tanto, trabajar, que es lo que hace falta a la gente. Estar enamorado ayuda mucho.

El confinamiento lo pasaron juntos.

Fue difícil porque nadie sabía que iba a ser un confinamiento tan largo y no teníamos planteado pasarlo juntos, pero luego estas cosas de la suerte, la casualidad hizo que cogiéramos el mismo vuelo y que lo pasáramos juntos. Si no lo llego a pasar con él yo estaría de otra forma hablando contigo. Lo hubiera pasado muy mal.

¿Qué te ha aportado?

Andy y yo somos la balanza, yo soy el extrovertido, él también pero es más pausado, piensa las cosas y yo soy el más terremoto, siempre he sido el terremoto y nos venimos muy bien el uno al otro porque él también necesita un aparte de locura y una parte de no planear tanto las cosas.

Están equilibrados, esto es maravilloso. ¿Qué balance hace de este tiempo junto a él?

Ahora hacemos dos años de casados, la semana que viene y sé que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, casarme con él. Tú cuando conoces a una persona no sabes a dónde te va a llevar, pero lo mejor es vivir, no tener nada preconcebido, quitarnos los escudos que llevamos. Queremos que nadie nos haga daño, que nadie nos influya y eso nos provoca que la gente que atraigamos sea gente coraza. Creo que no hay que tener ideas preconcebidas, hay que lanzarse al trabajo, al amor, a todo.

Con todo esto que ha pasado, ¿piensa en el futuro?

Sí, yo soy muy pro hijos si es lo que me preguntas.

Sí, pensar en la familia o en un nuevo trabajo.

Con todo lo que está pasando tampoco sirve de mucho adelantarse a nada, las condiciones son las que son y yo lucharé con lo que venga. Si tengo que cambiar de trabajo y ponerme a poner copas lo hago, ya lo hice antes y lo haré después, o soy la generación de influencer que nunca ha tenido un trabajo en la vida, sé lo que es cotizar, levantarse a las ocho de la mañana y volver a las 10 de la noche, si hay que volver a hacer eso, genial. Que me va genial como hasta ahora, a esto también me voy a acostumbrar y no habrá problemas. Yo estoy concentrando mi energía en ser positivo, que toda la industria de la moda vaya hacia adelante y que la gente se dé cuenta de lo importante que es el slow fashion, consumir marca española.

Pelayo Díaz y su marido, Andy McDougall, en el 25 aniversario de Tacha Beauty. Gtres

Cristina, tu compañera del programa en Cámbiame, no ha dicho cosas buenas de usted.

Si ha dicho cosas buenas es cierto. Si no, es mentira.

Que no quiere saber nada de usted.

Yo a mis compañeras de Cámbiame les deseo lo mejor, son grandísimas profesionales, se dejan la piel en todos su trabajos, ya no tenemos relación así que eso es lo que te puedo decir. Les deseo lo mejor del mundo, que sean súper felices y que se consigan todo lo que se propongan.

Todo un caballero.

Es la verdad. Es lo que siento. No hay conflicto, entiendo que la prensa tenéis que preguntar y cada vez que sale el nombre todo vuelve, pero fue una época muy feliz de mi vida, la recuerdo con cariño. Yo solo me quedo con lo bueno de las relaciones, del trabajo, de los amigos, de los familiares, de cualquier circunstancia. Con Natalia y con Cristina me lo pasé bomba, solo tengo palabras de amor para ellas, que todo el mundo opine de mí, soy un personaje público, pueden decir lo que quieran, soy una persona fuerte, trabajadora y sé lo que valgo, eso también te lo puedo decir.

Antes ha comentado que le gustan los hijos.

Sí, no es una decisión que tomes y esa es la decisión ya de por vida, como no los tengo, un día sí, otro día no lo sé. De repente un día te levantas y dices cómo voy a traer niños a este mundo con la que está cayendo, otras veces piensas será la generación que salve este caos. Depende del día.

Creo que lo harían bien.

Lo haría lo mejor que puedo, desde luego.

