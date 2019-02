Animalista y aficionado a los videojuegos: los datos que no conoces de Pablo Chiapella

Pablo Chiapella (42 años) visita este viernes el plató de Carlos Sobera (58) para sorprender a uno de sus fans, David Aguila. El albacense es conocido por interpretar a Amador Rivas en La que se avecina, más de diez años despertando la risa semanalmente en los hogares españoles. Pero tras ese cuerpo robusto y actitud alocada e irresponsable del personaje, se esconde un hombre familiar, deportista, apasionado de los animales y de los videojuegos. JALEOS te descubre algunos aspectos del intérprete desconocidos para la mayor parte del público.

1. Estudió Magistero de Educación Física

Antes de adentrarse en el mundo de la actuación, los sueños de Pablo Chiapella pasaban por la enseñanza. El albanense estudió Magisterio de Educación Física y trabajó como profesor en su localidad natal.

A pesar de que en la actualidad no trabaja como docente, sigue practicando deporte cuando tiene ocasión: "Me hace sentir mejor a nivel físico y me alivia mentalmente. Cuando no lo hago, me siento mal porque creo que desatiendo una parte importante de mi vida", explicó en una entrevista a Diez Minutos.

2. Amigo de la infancia de Ernesto Sevilla

Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla (40) mantienen una buena relación tanto dentro de la pantalla (donde interpretan a dos hermanos) como fuera de ella. Los dos actores se criaron en Albacete, donde surgió su amistad, y fue gracias a Sevilla que Chiapella se adentró en el mundo de la actuación.

Ernesto acababa de fichar por Paramount donde grababa La hora chanante, y le pidió a Pablo que se desplazara hasta la capital para participar en un sketch. Dos días después, Chiapella se trasladó a Madrid y se matriculó en una escuela de interpretación con el nuevo sueño de convertirse en actor.

3. Mantiene una relación con Natalia

Pablo Chiapella y Natalia en una imagen de archivo. Gtres.

Fruto de su trabajo como actor, Pablo Chiapella encontró el amor en el set de rodaje de La que se avecina. Se trata de Natalia, estilista de la serie y con la que mantiene una relación de más de 16 años.

"Trabajaba en vestuario y la conocí a los dos años de empezar la serie", explicó el actor en el programa de Bertín Osborne (64). Dos profesiones que conjugan a la perfección, y es que el intérprete destaca que su pareja entiende todo lo que conlleva su trabajo.

4. Orgulloso padre de familia

Ver esta publicación en Instagram Quiere quitar toda la arena, nos vemos en unos meses. Una publicación compartida por Pablo Chiapella Cámara (@chiapella_camara_oficial) el 1 de Sep de 2017 a las 4:36 PDT

Pablo y Natalia son padres de una pequeña: Valentina (3), que es la perdición del actor. El albacense puede presumir de ser todo un padre de familia, y no duda en compartir con sus seguidores lo orgulloso que se encuentra de su hija.

El intérprete disfruta llevándola al set de rodaje, realizando excursiones en la playa o en el campo o en comidas familiares... Todo lo contrario de su personaje Amador Rivas en La que se avecina, como él mismo confirma: "La experiencia de Amador me ha ayudado a saber lo que no había que hacer, que no es poco".

5. Animalista

Ver esta publicación en Instagram Me han dado el cambiazo. Una publicación compartida por Pablo Chiapella Cámara (@chiapella_camara_oficial) el 29 de Ago de 2017 a las 10:10 PDT

El intérprete siente una gran pasión por los animales, sobre todo por los perros. Chiapella tiene mascota desde pequeño, y aprovecha cada oportunidad para presumir de su actual can en sus redes sociales.

Se trata de un perro pequeño de la raza pomerania, con el pelaje marrón claro. Una mascota que suele ser mansa y que se presta a posar para el actor en su Instagram, con divertidas instantáneas ya sea en el carrito de paseo de su hija o en medio de un montón de basura.

6. Sufrió un accidente de tráfico

En octubre de 2018, el actor sufrió un accidente de tráfico que le obligó a dejar de lado momentáneamente sus compromisos profesionales. El propio intérprete fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales junto a una fotografía suya en blanco y negro.

"Queridos míos, debido a un accidente de tráfico que sufrí el sábado por la noche al volver del teatro, me veo obligado a bajarme del escenario unos días (aún por definir)", escribió Chiapella a la vez que comunicaba a sus seguidores que sería sustituido por Alejandro Tous en la obra de teatro.

7. Empresario

Pablo Chiapella en una imagen promocional. Gtres.

Más allá de su familia y de su trabajo en la televisión y en el teatro, Pablo Chiapella siguió el paso de otros tantos famosos y se aventuró a constituir una compañía en febrero de 2009: Chape S.L.

Una empresa, en la que figura como administrador único, dedicada a la realización de "actuaciones teatrales, televisivas, cinematográficas, musical o de cualquier otro tipos". Sociedad que, sin embargo, no ha presentado por el momento ningún balance de cuentas o información económica sobre su actividad en el Registro Mercantil.

8. Apasionado de los videojuegos

Las pocas ocasiones que tiene tiempo libre (cuando no está grabando o con su familia), Pablo Chiapella disfruta de sentarse frente al televisor y desfogar jugando a videojuegos.

Este mismo fin de semana, el actor promete estar todo el tiempo jugando,como desvela en una publicación en la que aparece en Gran Vía sosteniendo el juego Resident Evil 2 para la PlayStation 2: "Me acabo de hipotecar el fin de semana, no me llaméis que no voy a estar".

[Más información: Bullying, acoso y otros problemas de los actores de ‘La que se avecina’]