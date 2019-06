El victorioso cumpleaños de 'El concurso del año', el programa de Dani Martínez

Este martes, El concurso del año presentado por Dani Martínez (36 años) celebra su programa número 200. Emitido en Cuatro a las 13:15 horas, este espacio se ha constituido en la actualidad como uno de los buques insignia de la cadena junto a First Dates y, en el último tiempo Supervivientes (cuyas cifras llegan a superar el 20 por ciento de share).

Así, en casi un año que lleva en emisión ha mantenido unos buenos datos de audiencia. En enero, cuando cumplieron su programa número 100, la audiencia media del programa se situaba en un 6,1 por ciento de share. Una muy buena cifra teniendo en cuenta que la cadena en su conjunto obtuvo un 5 por ciento de media, con lo que El concurso del año se posicionaba como uno de los salvavidas de Cuatro.

Ver esta publicación en Instagram ¡200 PROGRAMAS! Mañana a la 13:25 en Cuatro lo celebramos. Una publicación compartida por Dani Martínez (@danimartinezweb) el 10 de Jun de 2019 a las 10:59 PDT

Ahora, al cumplir su programa número 200 Dani Martínez puede volver a sacar pecho y sentirse orgulloso de los éxitos cosechados. En mayo, la media del programa se situó en un 6,42 por ciento de share (el de la cadena estaba en 5,3%), y en los escasos días de junio esta cifra se ha mantenido en un 6,3 por ciento.

El programa de Dani Martínez se basa en una pareja de concursantes que trata de adivinar la edad de siete personas. Los participantes comienzan con un premio inicial de 50.000 euros, una cifra que disminuyen a medida que se equivocan. Todo ello con un cronómetro que corre en su contra.

Un formato sencillo, en el que la mayor parte de los espectadores se puede sentir identificados y es que son muchos los que se han enfrentado a la temida pregunta: "¿Qué edad me echas?".

Puede que el éxito de este espacio se encuentre en esta conexión que sienten los espectadores con este programa, o en el carisma y el humor que imprime Dani Martínez, con chistes y bromas continuas para no dejar que el ritmo decaiga. No obstante, más allá de estas razones, los datos demuestran que los 200 programas de El concurso del año es un momento de celebrar, un victorioso cumpleaños.

Dani Martínez, nuevo jurado de 'Got Talent'

Además de este programa, el presentador tiene otro motivo para celebrar: será el sustituto de Eva Isanta (47) como jurado en la nueva edición de Got Talent, junto a Edurne (33), Risto Mejide (44) y Paz Padilla (49).

La incorporación de este presentador será una de las nuevas novedades de la quinta temporada del concurso, que esta semana comenzará a realizar sus castings presenciales en diferentes ciudades de España.

Ver esta publicación en Instagram ¡Nueva aventura! ¡Jurado de Got Talent! Nos vemos en la próxima edición. Una publicación compartida por Dani Martínez (@danimartinezweb) el 11 de Jun de 2019 a las 4:24 PDT

"Llego a un programa del que soy muy fan. Got Talent es un buque insignia del entretenimiento a nivel mundial y me hace muchísima ilusión compartir mesa y programa con gente a la que admiro. Llego con ganas de aprender, de dejarme llevar por el talento de la gente y, sobre todo, de divertirme. Aunque el público va a ver al Dani que siempre ha visto, este formato consigue que la gente descubra otras caras de los miembros del jurado que no conocen, y estoy seguro de que no voy a ser una excepción. Será divertido y emocionante", ha asegurado el cómico leonés.

