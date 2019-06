Sara Carbonero, ingresada de nuevo en la clínica Ruber Internacional

Sara Carbonero (35 años) ha vuelto a ser ingresada en la clínica Ruber Internacional, la misma donde le extirparon un tumor maligno el pasado 21 de mayo. La periodista tuvo que ser hospitalizada el pasado domingo 9 de junio, un día después de acudir al bautizo de Hugo, el hijo de Isabel Jiménez (36) de quien es madrina.

Kiosco rosa: la gran pelea de Froilán y su exnovia en plena calle A.O.

La presentadora llegó al centro de salud a primera hora de la mañana a la clínica, acompañada de Iker Casillas (38), según ha informado Diez Minutos. Tiempo después, la familia de Carbonero se acercó hasta el hospital con claros rostros de preocupación: su madre Goyi, su hermana Irene y su amiga Isabel Jiménez, uno de sus mejores apoyos en este duro momento.

Por el momento se desconocen los motivos de su ingreso, y la clínica no ha emitido ningún parte médico.

No obstante, lo que sí se sabe es que esta no ha sido una hospitalización larga o agresiva, ya que este mismo martes se ha podido ver a la periodista disfrutando del concierto que ha ofrecido Ed Sheeran (28) en el Wanda Metropolitano.

Operada de un tumor maligno

Sara Carbonero anunció el pasado 21 de mayo a través de sus redes sociales que había sido intervenida de un tumor maligno en el ovario.

Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto (el infarto que sufrió hace poco Iker Casillas, su marido), la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada.

Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente.

Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia.

La presentadora, que estuvo una semana ingresada en la Clínica Ruber Internacional, recibió el apoyo de su círculo más cercano: sus padres, su hermana, su marido y su amiga Isabel Jiménez.

Finalmente, la periodista recibió el alta hospitalaria el pasado 27 de mayo y, de nuevo, hizo uso de sus redes sociales para comunicar esta feliz noticia a sus seguidores. Para ello, publicó una imagen de unos ramos de flores y junto a un emotivo mensaje: "Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón", ha escrito en la publicación.

[Más información: El mensaje más especial de Sara Carbonero en uno de sus momentos más difíciles]