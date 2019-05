Último parte médico de Sara Carbonero: se retrasa su alta hospitalaria

Todo estaba previsto para que este lunes Sara Carbonero (35 años) abandonara la Clínica Ruber Internacional tras su operación de un tumor maligno, finalmente no ha podido ser. Tal y como se ha informado en el programa Ya es mediodía, de Sonsoles Ónega (42), el equipo médico le ha aconsejado que permanezca ingresada al menos un día más para estar bajo supervisión.

Eso sí, pese a la noticia, desde el citado espacio de Telecinco se ha querido dejar claro que no hay por qué temer por la salud de Sara. Todo se encuentra controlado. Así, su evolución "sigue según lo previsto". Sin embargo, esta cautela a la hora de trasladarse a casa obedecería a una mera recomendación de sus doctores. La mujer de Iker Casillas (38) se encuentra "con fuerzas y animada", tal y como se ha deslizado en el programa, tras tener información directa del equipo médico del hospital.

Hace justo una semana, el pasado martes, Carbonero anunciaba anunciaba que había sido intervenida quirúrgicamente tras haberle sido detectado un tumor maligno en el ovario. Ante la complicada noticia, tanto sus seguidores, como buenos amigos y famosos de toda índole se volcaron con ella mostrándole su apoyo, fuerza y cariño, igual que el resto de España que continúa pendiente de cualquier noticia sobre su estado de salud.

"Ha sido intervenida quirúrgicamente por el equipo de ginecología oncológica para extirpación de tumoración ovárica, con éxito y sin incidencias", recogía el parte que aseguraba que la periodista deportiva recibiría el alta en los próximos días si no hubiese complicaciones en su recuperación. No obstante, ese alta no se ha producido hasta el momento, una semana más tarde.

