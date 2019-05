Las emotivas palabras de 'Deportes Cuatro' a Sara Carbonero tras ser operada de cáncer

Este pasado martes la propia Sara Carbonero (35 años) anunciaba en su Instagram que había sido intervenida quirúrgicamente de un tumor maligno y se contaron por miles los mensajes de apoyo, ánimo y fuerza a la mujer de Iker Casillas (38). Y es que, no cabe duda de que la familia Casillas Carbonero no está pasando por su mejor momento, ya que este revés en la salud de la periodista llega dos semanas después del infarto que sufrió su marido el pasado 1 de mayo.

Ante este aciago panorama, los últimos que se han querido sumar a la oleada de mensajes cargados de esperanza han sido Kiko Narváez (47) y Manu Carreño (49), los presentadores del programa en el que trabaja, Deportes Cuatro. Por un lado, Carreño, uno de los presentadores del espacio deportivo de la segunda cadena de Mediaset España, ha asegurado mirando a cámara: "Lo primero, Sara, un beso de parte de todo el equipo, muy grande. Y un abrazo. Sara ha sido operada de un cáncer de ovario y está bien. Lo más importante es que está perfectamente".

Manu Carreño dándole fuerza a la mujer de Iker Casillas en 'Deportes Cuatro'.

Ahí no se ha quedado su mensaje. Tras estas valiosas palabras para Sara, el espacio ha mostrado un vídeo recopilatorio proyectando las muestras de cariño que ha recibido la comunicadora a través de las redes sociales. Por otro lado, Narváez, el otro presentador, se ha limitado, no solo a sumarse al apoyo, sino a concienciar a la ciudadanía: "Tema de los reconocimientos a tiempo. Animar no solo a hombres, también a mujeres, a pasar reconocimientos para coger las cosas a tiempo como le ha pasado a nuestra Sarita Carbonero". Y antes de retomar su habitual escaleta, los presentadores han remachado: "Dentro de poco estará aquí. No tardando mucho estará por aquí con más reportajes".

Estas palabras llegan en el mismo día en que el Hospital Ruber Internacional ha emitido su primer parte médico de Carbonero, informando lo que sigue: "Ayer, 21 de mayo ingresó en el Hospital Ruber Internacional Doña Sara Carbonero Arévalo. Ha sido intervenida quirúrgicamente por el equipo de ginecología oncológica para extirpación de tumoración ovárica, con éxito y sin incidencias". El mismo comunicado desvela que "posteriormente y durante los próximos meses continuará tratamiento médico hasta su completa recuperación".

Al lado de Sara se encuentran sus padres, su hermana y su marido, Iker Casillas, quien tan solo hace tres semanas sufría un repentino infarto de miocardio mientras entrenaba con su equipo de fútbol, el Porto FC. También ha querido estar a su lado su amiga y compañera, Isabel Jiménez (36), que se suma así al inmenso apoyo que está recibiendo Carbonero.

Las palabras de Sara

La propia periodista desveló este martes el segundo rasgón que la salud le da a la familia: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

"Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", añadía Carbonero.

