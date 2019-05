Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero

Este martes 21 de mayo, Sara Carbonero (35 años) anunciaba que había sido intervenida quirúrgicamente tras haberle sido detectado un tumor maligno en el ovario.

Sara Carbonero, última hora sobre su estado de salud tras ser operada

Ante la complicada noticia, tanto sus seguidores, como buenos amigos y famosos de toda índole se volcaron con ella mostrándole su apoyo, fuerza y cariño, igual que el resto de España que continúa pendiente de cualquier noticia sobre su estado de salud.

Parte médico de Sara Carbonero. Gtres

Arrojando algo de luz ante el comunicado de Sara Carbonero, desde el Hospital Ruber Internacional de Madrid han emitido el parte médico que confirma lo siguiente: "Ayer, 21 de mayo ingresó en el Hospital Ruber Internacional Doña Sara Carbonero Arévalo".

"Ha sido intervenida quirúrgicamente por el equipo de ginecología oncológica para extirpación de tumoración ovárica, con éxito y sin incidencias", recoge el parte que asegura que la periodista deportiva recibirá el alta en los próximos días si no hubiese complicaciones en su recuperación.

El mismo comunicado desvela que "posteriormente y durante los próximos meses continuará tratamiento médico hasta su completa recuperación".

Al lado de Sara se encuentran sus padres, su hermana y su marido, Iker Casillas (38), quien tan solo hace tres semanas sufría un repentino infarto de miocardio mientras entrenaba con su equipo de fútbol, el Porto FC. También ha querido estar a su lado su amiga y compañera, Isabel Jiménez (36), que se suma así al inmenso apoyo que está recibiendo Carbonero.

Tratándose, con total seguridad, de la publicación de Instagram más dura de su vida, Carbonero decidía este martes romper su silencio ante sus 2'3 millones de seguidores y desvelar la situación ante la que se enfrenta ahora.

En sus propias palabras, la toledana publicó: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia".

