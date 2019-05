Sara Carbonero, operada de un tumor maligno en un ovario

Si a principios de este mes de mayo Iker Casillas (38 años) era noticia después de sufrir un infarto durante un entrenamiento, ahora ha sido la periodista española y pareja del futbolista, Sara Carbonero (35), la que ha tenido que ser intervenida por un tumor cancerígeno en un ovario, según ha desvelado en su cuenta personal de Instagram.

En la citada publicación publicación, la periodista relata: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".

A pesar de todo, asegura que "todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

"Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", ha añadido Carbonero.

Cabe recordar que en octubre de 2018, con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como telón de fondo, la periodista natural de Corral de Almaguer (Toledo) ya reveló, también a través de Instagram, que le detectaron un bulto en uno de sus pechos. Por fortuna, en ese momento fue benigno: "Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión".

Todo quedó en un susto, porque el bulto resultó ser benigno, pero la desagradable experiencia le sirvió a la periodista para reflexionar sobre esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en el mundo. Una reflexión que plasmó en su nota publicada en Instagram: "Una operación y más o menos 10 días después pude respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno. No todas las mujeres tienen la misma suerte y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama".

Otro gran susto en el mismo mes

Fue el pasado 1 de mayo cuando se conocía la noticia de que el portero del Porto CF había sufrido un infarto de miocardio en pleno entrenamiento y había sido ingresado de urgencia en el CUF Porto Hospital. Tras el shock inicial, el propio club luso informó de que su fichaje estrella se encontraba "bien" y "estable".

En ese momento su esposa, Carbonero, no estaba a su lado, pues se encontraba en Cádiz grabando una entrevista para su sección semanal dentro de Deportes Cuatro. A toda prisa, tras conocer la noticia, voló hasta Oporto, lugar donde el matrimonio reside junto a sus dos hijos; y desde el centro clínico quiso enviar un mensaje a todos a sus seguidores. En palabras de la propia Carbonero: "Afortunadamente todo ha quedado en un susto. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Como me decía hoy una buena amiga, la vida tiene a veces esa extraña manera de recordarnos celebrar cada latido".

Las palabras de la toledana fueron acompañadas de dos bonitas fotografías. Una junto a su marido, aún convaleciente aunque con buen aspecto, y otra con las manos entrelazadas. El mensaje de tranquilidad y sosiego por parte de Sara Carbonero estuvo secundado por el del propio protagonista. Iker Casillas tomó las riendas de su cuenta de Instagram y publicó una fotografía desde el centro donde se encuentraba, levantando el dedo pulgar, señal de que todo estaba bajo control.

"Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño", afirmó el cancerbero. Sin embargo, tan solo dos semanas y media después Carbonero ha anunciado su intervención quirúrgica. Sin duda, no corren buenos tiempos para el matrimonio.

[Más información: Sara Carbonero, sobre Iker: "Ahora mismo está todavía asimilando un poquito lo que fue"]