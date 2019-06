Cuenta atrás para la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: todo lo que debes saber

Empieza la cuenta atrás. Faltan apenas 4 días para que Sergio Ramos (33 años) y Pilar Rubio (41) contraigan matrimonio eclesiástico. Era el pasado 17 de julio cuando tanto el futbolista como la presentadora publicaban en sus diferentes redes sociales que estaban oficialmente prometidos, tras la pedida sorpresa de Ramos a la madre de sus tres hijos. Las fotografías del momento iban acompañadas del siguiente mensaje: "He dicho que sí. I said yes. Te quiero... para siempre", en el de Pilar. "Ha dicho que sí. She said yes. Te quiero... para siempre" en el de Ramos.

En estos casi once meses de preparativos han sido muchas las informaciones que se han publicado sobre la que será una de las bodas del año. JALEOS ha hecho un repaso sobre todo lo que debes saber del enlace que reunirá a la flor y nata del mundo del deporte, la música, la empresa y la comunicación.

1. La fecha

A principios de febrero, Sergio Ramos se convertía en la estrella invitada de El Hormiguero, el programa en el que trabaja su pareja desde hace varias temporadas. Como deferencia con el formato ideado por su íntimo amigo Pablo Motos (53), Ramos y Rubio desvelaron en exclusiva la fecha y el lugar de su boda. Sería el 15 de junio de 2019.

2. El lugar

El defensa central del Real Madrid y la colaboradora de televisión han seleccionado Sevilla, ciudad natal de Ramos, para celebrar uno de los días más especiales de sus vidas. En concreto, contraerán matrimonio eclesiástico en la impresionante Catedral de la Ciudad Hispalense, la catedral gótica más grande del mundo, y el tercer templo en cuanto a tamaño tras la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y la San Pablo en Londres. Tras la ceremonia religiosa, y ya como marido y mujer, Sergio y Pilar se desplazarán a la finca La Alegría SR4, propiedad del futbolista, situada en el municipio de Bollullos de la Mitación.

3. La invitación

La invitación a la boda de Sergio y Pilar consiste en una caja que contiene un libro negro decorado con un unicornio rojo con tres estrellas (presumiblemente cada una de ellas corresponde a uno de sus hijos: Sergio, Marco y Alejandro). Al pasar las páginas, aparecen imágenes de la Giralda, la Catedral de Sevila o la plaza de toros de la Maestranza, los monumentos más emblemáticos de la capital andaluza, donde se prometerán amor eterno.

4. Los invitados y una gran ausencia

Ha sido la propia Pilar Rubio la que ha confesado que la boda, en lo que respecta a los invitados, "se le ha ido de las manos". Son 400 personas las que asistirán al enlace, entre ellos, relevantes personalidades del mundo del deporte como compañeros de Ramos del Real Madrid o la Selección Española. Y también destacadas figuras de la música como Niña Pastori (41) y su marido Chaboli o nombres propios de la comunicación y la televisión como Pablo Motos y su pareja, la guionista Laura Llopis. Si bien es cierto, habrá una notable ausencia: la de Alejandro Sanz (50). El cantautor, que mantiene una excelente amistad con la pareja, celebra ese mismo sábado 15 de junio un espectacular concierto en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

5. El estilismo de los novios

En esta cita del futbolista y la presentadora lo que no faltará seguro es una buena fiesta y unos estilismos llamativos. Ambos destacan por tener mucha personalidad a la hora de vestir y por no dejarse llevar por las modas. La novia ya advirtió que su vestido "no será tradicional y puede que ni blanco", y el traje del novio será seguro mucho más ecléctico de lo que acostumbra a la vestimenta del cónyuge masculino.

6. Curiosidades y sorpresas

La tercera exclusiva -aunque esta fue a medias- que la pareja brindó en el programa donde colabora la madrileña fue que se esperaba una gran sorpresa en forma de actuación musical. Por las inclinaciones de Pilar, las primeras voces hablaban de Metallica o AC/DC, pero el nombre del grupo que suena con más potencia es el de Aerosmith. Por su parte, hay un detalle muy curioso respecto a los estilismos de los invitados: los señores deberán llevar chaqué y las señoras no podrán seleccionar los siguientes colores: blanco, rojo, rosa, naranja o verde. No se permitirá la presencia de menores de 18 años, tampoco teléfonos móviles y para acceder a la finca, los invitados deberán llevar en su piel un tatuaje en forma de unicornio que previamente encontraron dentro del pack personal e intransferible de la invitación.

[Más información: Boom de bodas en junio: del palacio de Carlota Casiraghi a la finca de extrarradio de Belén Esteban]