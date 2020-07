El resurgir de Jesús Vázquez, el 'mimado' de Mediaset pese a sus discretas audiencias

Jesús Vázquez (54 años) se pondrá muy pronto al frente de la nueva etapa de Mujeres y Hombres y Viceversa, un giro inesperado en los planes de Mediaset que ha sorprendido a los espectadores poco más de un año y medio después de que Toñi Moreno (47) fuese elegida para sustituir a Emma García (47) en este dating show.

Precisamente el mismo mes en que la de Sanlúcar se estrenaba al frente del espacio de tronistas y pretendientes, Vázquez renovaba por tres años su contrato de larga duración que le vincula a la compañía de Paolo Vasile (67), reafirmándose como estrella de la cadena y como uno de los presentadores con más amplia trayectoria del país.

Su estatus en Mediaset le ha permitido cobrar incluso en las épocas de 'sequía' de proyectos. El último de esos períodos en los que estuvo de perfil bajo fue entre 2016 y 2018. Tras la excelente acogida que tuvo Pequeños gigantes, sus siguientes trabajos fueron escasos y pasaron con bastante indiferencia por la parrilla de la cadena: Levántate, Proyecto Bullying, Me lo dices o me lo cantas y Factor X no cuajaron entre la audiencia.

Jesús Vázquez estrenará 'Idol Kids' en septiembre. Gtres

A pesar de ello, la cadena siguió confiando en la figura del presentador a lo largo de 2019, otorgándole otros grandes proyectos. En marzo de ese año se ponía a los mandos de un nuevo formato internacional: el talent show de repostería Bake Off España. En septiembre era elegido también para el aterrizaje de otro espacio novedoso en este país: el programa de citas Me quedo contigo.

Pese a que este último programa se convirtió en el contenido menos visto de la historia de Mediaset, el resurgir del protagonismo de Jesús Vázquez en Cuatro y Telecinco se confirmaba a finales de año, cuando su nombre se anunciaba para presentar las Campanadas junto a Paz Padilla (50). Sería la primera vez en sus más de 30 años de carrera que el gallego condujera este prestigioso evento.

El nuevo año también le ha granjeado nuevas oportunidades profesionales. Pese al parón televisivo por la pandemia del coronavirus, Vázquez estará al frente de Idol Kids, la gran apuesta de Mediaset para la próxima temporada que supondrá el regreso televisivo de otra de sus estrellas: Isabel Pantoja (63), quien estará entre el jurado de este talent.

Mediaset le sigue confiando nuevos proyectos pese a las discretas cifras de los últimos. Gtres

Ahora, el nombre del presentador coruñés ha sido seleccionado para llevar a cabo la ardua tarea de salvar un formato histórico que no consigue detener su sangría de audiencia. Mujeres y Hombres y Viceversa dice adiós a su etapa con Toñi Moreno al frente para dar paso al primer conductor masculino de su historia.

Teniendo en cuenta las discretas cifras que han cosechado sus últimos formatos, está por ver si Jesús Vázquez es capaz de remontar y sacar al dating show de la agonía en la que permanece sumergido pese a todos los cambios anteriores.

