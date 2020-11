La casa fuerte 2: Isa Pantoja, al borde del colapso en directo por culpa del buitre carroñero de Jorge Javier

No hay derecho a poner a una persona contra las cuerdas, al borde del abismo y del colapso, como ha hecho Jorge Javier Vázquez (50 años) en el estreno de la segunda edición de La casa fuerte. Esta noche Telecinco le ha hecho una verdadera cerdada a Isa Pantoja (24), ¡y todo por audiencia y en directo! Por arañar unos números más. No todo vale, hay límites que no se deben sobrepasar. Lo siento, Telecinco se ha coronado, cavándose su propia tumba esta noche.

Se podrán imaginar a lo que me estoy refiriendo: Jorge Javier ha querido poner al día a la pobre Isa acerca de los conflictos familiares que están protagonizando su madre Isabel Pantoja (64) y su hermano Kiko Rivera (36). Hay que recordar en este punto que Isa Pantoja no es consciente de la demoledora entrevista que su hermano ha hecho esta semana para Lecturas, ya que los concursantes de La casa fuerte llevan encerrados, preconviviendo, desde el pasado martes, un día antes de que el semanario saliese a la venta.

Jorge Javier hablando con Isa Pantoja y Asraf Beno en 'La casa fuerte 2'. Mediaset

Por tanto, Isa sabía que existía una entrevista, sí, que había tensión ya y que el fuego estaba encendido y la leña ardiendo, también. Pero no conocía el contenido. Para eso estaba Jorge Javier, el buitre de Jorge Javier. En la cadena "no tienen entrañas", que diría María José Cantudo (69). Son únicos a la hora de meter el dedo en la llaga, escarbar en el dolor, romper a las personas, llevarlas al paroxismo.

"Estamos en el deber de informarla", ha dicho Jorge Javier, más o menos literal, hace poco. ¿Perdona? ¿En el deber por qué? ¿En la obligación?, dices. Ahora solo falta que digan que les preocupan las personas y sus sentimientos. Qué manera de maquillar la realidad: a vosotros os la trae al pairo que Isa esté informada, lo que queréis es que llore, que sufra, que se rompa en directo. Y que los audímetros suban, y suban. A mí me ha incomodado sobremanera verla descomponerse como la he visto, ¡hiperventilar, colapsar, al borde del ataque de ansiedad!

Y eso que Isa se las prometía feliz. Nada más sentarse en el jardín secreto -así lo llaman desde el programa- junto a su pareja Asraf, Jorge Javier le ha soltado la bomba. Así, a la yugular. Sin tiempo de reacción ni leches. Sin vaselina. A Isa se le ha desfigurado la cara al segundo. Ha envejecido diez años. "No sé, prefiero no saberlo", musitaba/rogaba la hija de la Pantoja, mirando suplicante a la cámara y, después, a su chico, que no le soltaba la mano. ¡No quería saberlo! Lo ha dejado bien claro, pero el programa se ha pasado por el forro la súplica, la petición rogada. "Tengo que darte unos titulares, Isa", replicaba, implacable y gélido, el carroñero de Jorge Javier. "¿Me das permiso?", solicitaba, como si en realidad lo necesitase. Por aquello de quedar bien.

Isa no merece que la llenen de estás noticias. Toda la fuerza del mundo. #LaCasaFuerte1 https://t.co/VPKbrha7E7 — BabyAmores💫🚌👠📣 (@BabyAmores2) November 5, 2020

Sois buitres en esta cadena..no os cansais? Como le haceis eso a Isa? Si impactó lo ocurrido afuera a ella que son su sangre..sois vomitivos joder! #LaCasaFuerte1 — Yina (@Yina91240300) November 5, 2020

Q cabrones son los de telecinco. Coño sí ha dicho que no quiere saberlo POR QUE COJONES LE DECIS LO QUE HA DICHO SU HERMANO #LaCasaFuerte1 — LOVER 🥀🍇🍇 (@Didi3698) November 5, 2020

Si es que es mejor que no le digan nada #LaCasaFuerte1 — Alberto Martin 🌾 (@_AlbeRMS_) November 5, 2020

Tenían que cargarle el concurso a la pobre, todo no vale. #LaCasaFuerte1 — La Cotilla de Los Realitys (@CotillaLos) November 5, 2020

Y allá que ha entrado a matar, como solo él sabe hacerlo, y mira que no le gustan los toros. Pero el papel de matador lo hace de perlas. Hace unas horas leí que se lo ve disfrutando con esta guerra en la que sale mal parada Isabel Pantoja. Esta noche lo corroboro: sí, disfruta, se relame el tío. Después de soltarle dos titulares, ha sido con el tercero, ese en el que Kiko Rivera asegura que Isabel Pantoja no es buena madre, cuando Isa Pantoja ha comenzado a llorar, después a hiperventilar para acabar con un ataque de ansiedad en toda regla. El programa ha enmudecido durante más de un minuto. Isa, en colapso. Gemidos rítmicos, rozando las convulsiones. Nadie sabía que hacer. Asraf, blanco. "Isa, respira, por favor", le pedían unos.

"Vamos a dejarlo aquí, Isa", ha asegurado Jorge Javier, de repente preocupado y acongojado. Cuando ya ha visto que la cosa iba en serio y que la situación se tornaba límite, el menda ha reculado. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué desalmados! "Prefiero no saber nada, por favor", ha balbuceado Isa como ha podido. "Vale, hacemos una cosa, el domingo si tú quieres saber más me lo dices", ha convenido el presentador. De verdad, qué zafio todo. Telecinco no conoce ni la moral, ni la ética, y tampoco la estética. ¿Nadie pone límites? ¿Todo por la pasta? Bochornoso.

Jorge Javier, un baboso con Tom

Tom y Sandra saludando a Jorge Javier. Mediaset

Menudo estreno se han marcado. En fin, hablemos un poco del programa. Me gusta mucho más que la primera edición. Aquella era de verano y más low cost; esta es de más posibles. Se nota que hay más dinero e inversión. Las parejas de concursantes son un percal de mucho cuidado. Tom Brusse (27) y su chica Sandra siguen despertando las mismas antipatías en redes, y no es de extrañar. Ambos entran en la casa para demostrarle al mundo que lo suyo es amor del verdadero y que aquí no hay nada de montaje.

Ya está JJ levantándonos el estómago... | #LaCasaFuerte1 — David 🏳️‍🌈 (@xcidaw) November 5, 2020

Jorge ya empieza con sus pullitas

“Yo soy muy respetuoso con las parejas”

JAJAJAJAJAJAAJAJA #LaCasaFuerte1 — Santos (@soy_santos_96) November 5, 2020

Entran con una trama potente: Tom tonteó con Samira hace unos meses, y ella también es concursante. Triángulo amoroso asegurado. Claro está, él lo niega, pero es todo muy evidente. Atención porque creo que vamos a descubrir en este reality a la auténtica Sandra Pica. Más cosas: no soporto al baboso de Jorge Javier, que se derrite con Tom a la mínima sonrisa que le dedica. Que si me hace ilusión verte, que si quiero viajar contigo a Marrakech. "Qué mano tiene Tom con los huevos", ha bromeado durante una prueba en la que buscaba el concursante huevos de corral. Y más y más. Él, que se las da de feminista, se deshace ante el mayor machista. Muy coherente todo. Jorge ve a un chico guapo y ya no mira más allá.

Ah, presten atención a esto: Cristini y Samira van a estar a la gresca cada dos por tres. Son unas profesionales del show y me huelo que han hablado antes de entrar. Ya esta noche se han declarado la guerra. Juan Diego, el marido de Sonia Monroy (48), me da una pereza que me mata. No tiene sangre en las venas y no va a dar maldito el juego. Las redes se han centrado más en su edad; lo han llegado a tildar de "niño". Tal ha sido el revuelo que el presentador le ha preguntado por su edad. "Tengo 25 años", ha aseguado para añadir: "pero la diferencia solo es un número". Momentazo: dice Sonia que en Los Ángeles la valoran mucho más como actriz que en España. ¡Fuga de cerebros!

Sonia está casada con un niño? 😳 Hola?? 😳 #LaCasaFuerte1 — Cris 🐶 🐨 (@Crisramales) November 5, 2020

Ya decía yo que me sonaba de algo 'YeiDi', el marido de Sonia Monroy... #LaCasaFuerte1 pic.twitter.com/yKhdQhkDEY — Lidia (@lideando) November 5, 2020

El novio de Sonia.... #LaCasaFuerte1 — Danny Bargueño (@itsdannybc) November 5, 2020

Del programa, en el que las parejas están separadas en dos grupos -residentes y acampados- me quedo con Mahi Masegosa y su pareja Rafa. Me tienen enamorado desde hace mucho tiempo y ya adelanto que son mis favoritos de esta edición. A ella me la como entera, y él es un oso amoroso. Antonio Pavón (38) me aburre que me mata y creo que Mari Cielo Pajares (44) será el gran descubrimiento de la edición. Dará mucho de qué hablar. De Rebeca Pous (42) solo quiero que me cuente detalles de su padre biológico, que me hable de Jesús Hermida. Y que cante entre poco y nada.

PAREJAS DE RESIDENTES:

-Mahi Masegosa y Rafa

-Isa Pantoja y Asraf

-Tom Brusse y Sandra Pica

-Antonio Pavón y Samira Jalail

PAREJAS ACAMPADOS:

-Cristini Couto y Rebeca Pous

-Albert Álvarez y Mari Cielo Pajares

-Sonia Monroy y Juan Diego

