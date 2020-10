De Alfonso Merlos y Marta López a Bea La Legionaria y Nicky: las parejas para La casa fuerte 2

Terminé mi blog de la primera edición de La casa fuerte aconsejándole a Sonsoles Ónega (42 años), una de las presentadoras titulares entonces junto con Jorge Javier Vázquez (50), que bravo por su trabajo, pero que no repitiera. Y así va a ser: Ónega causa baja. En esta segunda edición al omnipresente Jorge Javier lo acompañará Sandra Barneda (45), quien ocupará el lugar de Sonsoles cada domingo en plató, y Lara Álvarez (34), que hará la cobertura desde dentro del reality, lo que antes hacía Nuria Marín (39), que también se descuelga del plantel.

Aclarado este punto de cómo quedan los presentadores, ¡tenemos que decir que vuelve La casa fuerte! Está a punto de terminar La isla de las tentaciones 2 -este miércoles ya se emite el último capítulo 3 meses después- y mi olfato me dice que el desembarco de este reality low cost de Mediaset se producirá la semana que viene. Estos saben que no pueden dejar espaciar demasiado el tiempo, porque eso se traduce en pérdidas. Las máquinas, ¡a tres mil revoluciones! A ver, quinielas, quinielas. A qué parejas metemos en esta edición.

Jorge Javier Vázquez durante la presentación de 'La casa fuerte'. Mediaset

Desde hace días no se habla de otra cosa en los medios especializados en televisión, y los propios famosos -ya saben ustedes el perfil al que me refiero: ese que está en esta rueda de hámster- andan nerviosos, con ganas de arañar foco, quitarse el polvo del olvido y engrosar sus cuentas corrientes. Y es que, seamos justos, hay perfiles de concursantes de reality que nunca deberían haber abandonado la televisión. ¡Que son o han sido la televisión!

Los que ya sumamos unos años no podemos dejar de pensar en esa Bea La Legionaria (38) en Gran Hermano y sus célebres frases, por no hablar de su volcánica relación con Nicolás -Nicky- Villanueva. ¿Y qué me dicen de Arasmís Fuster (69)? ¿Por qué no la emparejamos con El Maestro Joao? ¡Mezcla explosiva! Ah, no olvidemos a Alfonso Merlos (41). Daría mucho juego dentro del reality, pero más que con Alexia Rivas (27)... ¡con Marta López (46)! Por favor, por favor, que me escuchen los jefes de Mediaset. A continuación os paso las parejas y os explico por qué tienen que estar en esta nueva edición. Además, pensándolo bien, va a ser tan low cost que el más caro puede que sea Alfonso Merlos. Imaginaos.

1. Bea La Legionaria y Nicky

Porque ellos forman parte de la historia de la televisión de España. Porque les debemos mucho. Nunca olvidaré aquel Gran Hermano 6 en 2004, ni el reencuentro que tuvieron en Gran Hermano Revolution. Bea La Legionaria es carne de reality, la televisión es su medio natural y estoy convencido de que quiere volver, que lo desea, y, puede, que lo necesite. ¿Por qué privamos a los genios de trabajar en lo que mejor se les da? Sus frases, míticas y emblemáticas, han hecho historia. "Si yo quiero tirarme un pedo aquí, me lo tiro; y si me lo quiero tirar aquí, me lo tiro" y "¡Nadie! ¡Nadie opina por mí! ¡Nadie!, están ahí. Es su legado, pero queremos más. Y Nicky es su mejor compañero. Se llevaban a matar, y sabe qué tecla tocar en Bea.

2. Andrea y Óscar

Porque están muy recientes y frescos en la televisión gracias a La isla de las tentaciones, tanto en la edición 1 como en la 2. En la primera, ella dejó a su novio Ismael por Óscar, el tentador. Se enamoraron, o eso dicen. Y en la segunda edición, ella está roneando con Cristian, y él haciendo lo propio con Mayka. Explicaron así por encima por qué lo suyo acabó, pero no me sirve. Yo quiero más y más, necesito descubrir qué hay ahí detrás que no nos han contado, y eso solo lo consigue la convivencia 24 horas. Además, con Andrea me pasa una cosa curiosa: estoy convencido de que lejos del encorsetamiento de La isla, puede dar mucho juego y jugo en otros formatos.

3. Aramís Fuster y El Maestro Joao

Porque solo entre divos se entiende el divismo. Y no hay nadie vivo mejor que ellos para entender el futuro... y la televisión por dentro. Aramís es show, espectáculo, y El Maestro Joao, una feria andante. Estoy convencido de que entre ellos hay una enemistad de años, ¡cuando no de milenios! Quiero descubirir sus roces, sus egos dañados, ¡sus peleas por predecir el futuro! Quiero ver al Joao descacharrante y a la Fuster de la época de Aquí hay tomate. ¿Se acuerdan ustedes de aquel mítico desmayo? ¡España merece esto!

4. Alfonso Merlos y Marta López

Porque consiguieron que el confinamiento primero nos fuera más llevadero, porque fueron generosos con su país, porque nos entretuvieron mucho. Porque ese vídeo de YouTube con Alexia paseando pimpante por detrás fue gloria bendita. Porque llegaron a nuestras vidas en un momento gris y apocado. Porque Marta López haciendo triplete aquel día en televisión, sin cambiarse de ropa y con el rimmel corrido, fue oro y magia. Sublime. Y porque creo, señores, que se merecen una segunda oportunidad. Mejor, no: pienso que deben decirse las cosas a la cara, tirarse objetos, pegarse incluso. Y eso solo lo consigue la convivencia en La casa fuerte 2.

5. Yun ('La isla de las tentaciones') y Han ('GH')

Yun y Han en montaje de JALEOS.

Más allá del juego que para muchos pueda dar esta relación que deseo en televisión, por aquello de los nombres, lo digo completamente en serio: se merecen un tándem juntos en televisión. No hay que olvidar que él dio muchísimo juego en Gran Hermano 16 con su relación con Aritz. En aquel programa descubrí que Han vale para esto, que conoce el negocio y que sabe dar justo lo que se le pide. Después de GH se le perdió la pista, ¡es el momento de recuperarlo! Y de Yun, qué decir. Que en La isla no ha dado ningún juego, parecía un jarrón chino, pero después en los platós se ha revelado como una showoman de primera. Los dos, ¡serán explosivos! Y, si cabe y son inteligentes, pueden saber alargar su suerte en televisión.

6. Raquel Mosquera y Karina

Porque a veces lo añejo vende y Raquel Mosquera (51) es oro molido para lo que sabe hacer. Ella hace un tipo de televisión que gusta, que acompaña, que relaja y que, por qué no decirlo, hace mucha gracia. Habrá quien, como todo, se ría de ella, aunque a la vez con ella. Mosquera y su '¡Hola, amores!' en Instagram es todo bonhomía y paz. Casi tanto como Karina (73), que se ha ganado a su público gracias a sus canciones arengando a los españoles a ponerse las mascarillas. Si ambas, por separado, son Patrimonio Nacional, imaginároslas juntas en La casa fuerte 2. ¡Serán las nuevas Leticia Sabater (54) y Yola Berrocal (50)! Las quiero YA; para gresca y follón y peleas ya están otros.

[Más información: Sonsoles Ónega, has estado brillante presentando La casa fuerte, pero no repitas: ¡esa charca no va contigo!]