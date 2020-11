La colección 'beauty' inspirada en 'Wonder Woman' de Kiko Milano potencia y mejora tus facciones

La nueva colección 'beauty' enfocada en Wonder Woman es una maravilla que realza tus facciones. Kiko Milano

Wonder Woman, la superheroína y princesa ficticia que revolucionó el mundo del cómic con su belleza y personalidad empoderando y dando fuerza a la figura de la mujer, ahora, transforma los neceseres y las rutinas de maquillaje y cuidado de la piel con la nueva colección limitada de Kiko Milano en colaboración con Warner Bros. Accesorios y productos para el rostro, labios, ojos y piel que canalizan tu energía y belleza, ofreciendo colores intensos y texturas de alto rendimiento. Envueltos en un empaque rojo, azul y dorado, con el icónico logotipo de Wonder Woman, los nuevos productos son el complemento perfecto para tu arsenal de belleza.

Comienza tu rutina

Arranca el día preparando la piel del rostro. Hidrata y aumenta la luminosidad con la mascarilla Brightening gold Prep Face Mask (4,99 euros). Después, potencia la hidratación de tu cutis con la crema Dazzling glow face cream (14,99 euros), un producto enriquecido con perlas que te aportará un sutil brillo de la dermis.

La mascarilla y la crema facial aportarán hidratación y luminosidad a tu rostro. Kiko Milano

A continuación, si vas a maquillarte se recomienda utilizar -con su característica tapa roja- el primer, capaz de difuminar las imperfecciones e igualar el tono de tu piel, te recomendamos utilizar el Power fierce prep (11,99 euros) de esta línea. Si buscas que la piel de tu rostro se vea intacta a lo largo del día, la base Born to last foundation 24 h (14,99 euros) es todo lo que buscas. Se recomienda, para un acabado más natural, difuminarla con la brocha Duo Face Brush (12,99 euros).

Consigue una acabado de lo más natural, difuminando bien la base líquida. Kiko Milano

Un toque de color

Ahora, comienza lo divertido, el toque que lo diferencia todo. Agrega un color suave que defina tus pómulos y labios con un toque del Power Flush Lips and Cheeks (9, 99 euros), existen tres tonos (Think Pink, Brave Allure o Paradise Island), elige el que más te guste para conseguir un leve rubor.

Presume de un leve rubor, color y un acabado jugoso con muy poco producto. Kiko Milano

Después, con el colorete Starlight Blush (13,99 euros) -disponible en varios tonos- obtén un brillo radiante y natural. ¿Un truco para un acabado brillante? Utiliza unas pequeñas gotas del iluminador Face & body water resistant highlighter (11, 99 euros) para un efecto jugoso.

Fija tu 'make-up'

Consigue un sutil brillo en tu piel dorado sobre tu piel con este fijador. Kiko Milano

Para que tu maquillaje se quede intacto, es importante fijarlo. Para ello, te recomendados recurrir al Stardust make-up fixer (9,99 euros) de esta misma gama. Un fijador enriquecido con perlas doradas que te aportará un sutil brillo a la piel.

Contacto visual

Potencia tu mirada con esta paleta de sombras y 'primer' inspirados en Wonder Woman. Kiko Milano

Prepara y resalta tus párpados con la sombra Metal power liquid eyeshadow (9,99 euros). Puedes aplicarla con ligeros toques usando la yema de tus dedos. Después, elige una paleta de sombra de larga duración como From Another Planet (12,99 euros) con acabados metas y metálicos.

Enmarca tu mirada y potencia el efecto de tus pestañas con estos productos. Kiko Milano

Para potenciar tu mirada puedes utilizar el lápiz Power last eyeliner & Kajal (7,99 euros) resaltando la línea de las pestañas. Enmarca tu mirada y dales a tus pestañas un acabado extraordinario usando la máscara de pestañas Wonder last volume mascara (10,99 euros), usando el aplicador de fibra voluminizadora suave, promete un acabado de 16 horas intacto.

Labios jugosos y potentes

Los productos para labios (disponibles en varios tonos) aportan un toque jugoso y brillante. Kiko Milano

Con volumen y un efecto dramático destacan los labiales de esta gama como el Metal Power Lasting Lip Paint (9,99 euros), con efecto duradero. Si lo que buscas es aumentar el volumen puedes optar por el Power Shine Explosion Lip Stylo (9,99 euros), que te aportará un acabado cremoso y vivo. Disponibles, además, en varias tonalidades.

Con todos estos pasos lograrás un maquillaje vivo, luminoso y jugoso, además de una piel hidratada y bien cuidada.

