Mascarilla de celulosa o de hidrogel: ¿Cuál es mejor para tu tipo de piel?

Cada producto es un mundo. Más aún si son de marcas diferentes. Uno de los productos cosméticos que más controversia suscita -por la amplia variedad de indicaciones y tipos que hay- son las mascarillas de un solo uso. Su uso puede parecer algo obvio: la aplicas sobre la zona indicada del cuerpo, la dejas actuar unos minutos y, después la retiras. No obstante, aunque el proceso es el mismo, la realidad no es tan sencilla.

Estos productos no tienen el mismo efecto en la piel y, por supuesto, no están hechas con los mismos componentes. No tiene el mismo resultado una mascarilla de hidrogel que una de tejido.

Existe una amplia variedad de mascarillas y es importante saber diferenciarlas. Elsa Olofsson Unsplash

Por ejemplo, las mascarillas de tejido están elaboradas de celulosa o algodón y, gracias a ello, suelen estar cargadas de esencia concentrada. Este tipo de productos faciales pueden estar sobre la zona en cuestión un máximo -por regla general- de treinta minutos. Mientras que las mascarillas de hidrogel sirven para refrescar y descongestionar la piel -suelen ser idóneas para el verano- y normalmente se aplican durante veinte minutos.

Las mascarillas de celulosa suelen tener más esencia por sus materiales. Miin

En el caso del primer grupo destaca, por ejemplo, la mascarilla facial Rich nourishment de Juniso (3, 95 euros), un producto enfocado para pieles muy secas ya que fomenta la reparación y la construcción de las células cutáneas dañadas por el estrés o por una falta de nutrición. O, por ejemplo, la Monthly new feet food (4,95 euros) ideada para retirar las células muertas e hidratar la piel seca de los pies.

Y, en el caso de las mascarillas de hidrogel, destaca Hidrogel hyaluronic de Skin Lounge (6,45 euros). Enfocada a todos los tipos de rostro y se encarga de hidratar, iluminar y potenciar la elasticidad de la dermis.

Las mascarillas de hidrogel nutren la piel, además, de reafirmar la dermis. Miin

Aunque, este tipo de productos suele estar enfocado al cuidado del cutis, no son la única zona donde se aplica. Por ejemplo, la Bumbum Mask de LovBod (13,95 euros) está pensada para los glúteos. Sí, lo has leído bien. Esta mascarilla está pensada para aquellas personas que pasan gran parte de su día sentadas, ya que fomenta la circulación de la zona y reafirma los glúteos. Se recomienda llevarla unos veinte o treinta minutos y al ser de hidrogel no hace falta que pases ese tiempo de pie, puedes llevarla mientras, por ejemplo, teletrabajas.

Existen una amplia variedad de mascarillas destinadas a un zona concreta del cuerpo. Miin

Siguiendo con este tipo, ahora, hay cierto furor con los parches de hidrogel ideados para la zona del contorno de ojos. Por ejemplo, la Ginseng berry (39, 95 euros) de Shangree, son unos parches que se suelen dejar un máximo de treinta minutos y que hidratan la propia zona. O, por ejemplo, puedes optar por este producto indicado para hidratar los labios que, con el uso de las mascarillas, pueden verse agrietados o irritados. Su precio es de 3,95 euros y, además, previene la aparición de arrugas en esa zona.

[Más información: Claves para librarnos del temido acné y lucir por fin una piel libre de imperfecciones]