Claves para librarnos del temido acné y lucir por fin una piel libre de imperfecciones

Ninguno estamos a salvo del temido acné. Y es que, pese a ser más frecuente en adolescentes - parece mentira, pero el 80% de los jóvenes entre 12 y 20 años lo sufren - también es un problema, de lo más molesto, en adultos. En condiciones normales, 4 de cada 10 mujeres entre 25 y 40 años lucen los antiestéticos granitos que tanto nos acomplejan, pero a causa del uso de la mascarilla por el Coronavirus, ese porcentaje se ha elevado considerablemente.

El uso continuado y el contacto que la mascarilla tiene sobre nuestra piel demasiadas horas al día, produce un efecto secundario de lo más incómodo, el maskne. Un término nuevo que se refiere a la aparición de granitos y puntos negros en la parte inferior de nuestro rostro. Pero no sólo el roce influye, sino que el hecho de respirar en un ambiente cálido y húmedo bajo la mascarilla provoca que se obstruyan los poros y se acumule la grasa, lo que deriva en la reaparición de ese temido acné que tanto nos agobió en nuestra adolescencia.

1. Limpieza facial

En primer lugar para solucionar este problema, y como indica uno de los laboratorios dermatológicos más punteros del sector, Ducray, es importante la limpieza de la piel, pero no cometas errores que, a la larga, no ayudan a que el temido acné desaparezca. Lávate la cara, pero no en exceso; con dos veces al día es suficiente. Además, si tienes granitos o puntos negros, no utilices exfoliantes ni productos astringentes en la zona, porque podrían irritar la piel o agravar el problema. Intenta no tocarte las lesiones, porque si explotas las espinillas inflamarás más la zona y aumentarás el riesgo de aparición de más granos y cicatrices. Y, si te maquillas a diario, no te olvides de retirar los restos de maquillaje antes de acostarte, porque sino podría empeorar el problema.

Es importante lavar la cara dos veces al día. Gtres

2. Alimentación

Como indica Victor Georgescu, Dermatólogo y Director Médico de los laboratorios Avène, debemos cuidar nuestra alimentación. Y si bien el consumo de grasas no está asociado a la aparición de acné porque éste se debe más bien a un problema hormonal, deberíamos limitar al mínimo el consumo de azúcares - caramelos, patatas fritas, refrescos entre otras cosas - porque favorecen la aparición y la persistencia de los incómodos granitos.

3. Uso de un buen producto

Sin embargo, no es suficiente con cuidar nuestra alimentación, limpiar la piel de nuestro rostro e intentar no tocarnos los granos, puesto que el acné, en la gran mayoría de los casos, no desaparece solo. Es ahí cuando entra en escena la importancia de contar con un producto que devuelva el equilibrio y calme nuestra piel, limite las marcas residuales que estas lesiones dejan en nuestro rostro y, por supuesto, evite la aparición de los molestos granitos y puntos negros.

Si tienes entre 12 y 20 años y te acomplejan los molestos granitos que proliferan por tu cara, existen dos productos novedosos: Cleanance Comedomed de Eau Thermale Avène (19.03 euros), un innovador concentrado anti-imperfecciones que reduce granos y puntos negros y limita la aparición de nuevos; Y Ducray Keracnyl crema PP (14.40 euros), una crema calmante anti-imperfecciones que en menos de una semana cambiará el aspecto de nuestro rostro.

Si eres adulto y, bien sea por estrés, por la contaminación ambiental, por cambios hormonales o, simplemente, por el uso continuado de la mascarilla, pero el caso es que vuelves a padecer el temido acné que ya creías olvidado, no te preocupes. La clave para mejorar el aspecto de tu piel se llama A-Derma Physac Perfect Fluido Anti-imperfecciones y anti-marcas (18 euros). Sus activos antiimperfecciones actúan sobre las espinillas a la vez que sus agentes hidrocompensadores restauran, con delicadeza, el equilibrio de nuestra piel. Por ello, alivia y disminuye las rojeces, además de reducir el exceso de grasa, exfoliar y desincrustar los poros obstruidos. Por último, posee un efecto anti-marcas, reduciendo las marcas visibles del acné en nuestro rostro. Gracias a su textura ultra-fluida y su penetración rápida, notarás tu piel fresca, llena de vida y, lo más importante, sin esos molestos granitos que tanto limitan nuestro día a día.

A-Derma Physac Perfect Fluido Anti-imperfecciones y anti-marcas.

Eau Thermale Avène, por su parte, sorprende con una gama específica para pieles adultas con imperfecciones. Cleanance Women, que cuenta con un Serúm Corrector y un Cuidado de Noche Alisador cuyo uso combinado obrará milagros en nuestro rostro. Y es que, tanto la crema como el serúm reducen la apariencia de los poros, limitan la oxidación del sebo y atenúan las imperfecciones y manchas, suavizando la textura de nuestra piel. Siendo, además, una crema que ofrece todos los beneficios anti-edad. ¡Más completa no puede ser!

Por último, Ducray propone su producto más completo y revolucionario, el Keracnyl Serúm, un cuidado triple acción - anti-imperfecciones, anti-marcas y anti-edad - para la piel con tendencia acneica de la mujer adulta. Con Myrtacine, un activo de origen 100% natural procedente del mirto mediterráneo, este serúm deja nuestra piel más hidratada, nítida, matificada. Y es que no sólo ataca las arrugas en profundidad, sino que disminuye, notablemente, tanto los granos como las marcas rojizas y marrones que el acné deja en la piel de nuestro rostro.

