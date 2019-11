Tres productos 'express' para combatir los granos de raíz

Tarde de jueves, 18:00 en punto, tienes mañana esa cena que llevabas esperando desde el lunes, pero el granito que te salió ayer no encaja con ninguno de los looks que tienes planteados. Ante esta situación, siempre hay dos opciones. La primera que viene a la mente siempre es meterle mano, algo que jamás se debe hacer, porque como explica Estefanía Nieto, training manager de Omorovicza "irritaremos la zona, generaremos en muchas ocasiones una inflamación mayor, la fricción puede aumentar o repartir el foco infeccioso y, además, al no ser expertos en ello, muchas veces no conseguimos sacar todo el residuo". En definitiva, esta opción resulta casi más negativa que vivir en armonía con ese nuevo vecino de nuestro labio, frente o nariz.

Sin embargo, sí hay opción B y no todo son sombras. Deberemos acudir a productos de alta eficacia y con potentes principios activos que maten a ese pequeño enemigo de raíz. Hemos descubierto tres que resultan mágicos para ello. Aquí van los pros de cada uno para que decidas cuál le va mejor a tu piel, pero antes analizaremos cuáles son los componentes en los que nos deberemos fijar a la hora de buscar productos de este tipo.

¿Qué ingredientes son buenos para acabar con granos o imperfecciones? La respuesta rápida es: aquellos antibacterianos, cicatrizantes y regeneradores, pero ¿existen? Sí. Como cuenta desde Medik8 Elisabeth San Gregorio, su directora técnica: "Hay una serie de principios que tenemos que tener claros de cara a reducir este tipo de imperfecciones. Algunos de ellos son la plata coloidal, el ácido salicílico, el ácido glicólico, el ácido dioico y el ácido azelaico, junto con los prebióticos y probióticos o incluso la vitamina C".

1. Ácidos combinados con niacinamida: solución y relajación

Blemish SOS. Medik8

Por pequeño que parezca, la potencia y eficacia de Blemish SOS de Medik8 reducirá considerablemente los granitos entre 12 y 24 horas, aunque dependerá de nuestra piel. Como explica Elisabeth San Gregorio: "Es un gel de acción extra rápida pensado para acabar con estas imperfecciones gracias a su infusión de ácido salicílico de fuerza máxima combinado con niacinamida para calmar la zona por su efecto antiinflamatorio". Su fórmula también acoge ácidos dioico y azelaico. Juntos, exfoliarán la piel para acabar con las células muertas y permitir que el principio entre hasta la raíz del granito para actuar con su fuerza antibacteriana, calmar la zona y favorecer que cicatrice rápidamente. Un compuesto de ayuda express con una completa fórmula que busca penetrar, actuar, relajar y regenerar en poco tiempo. Precio: 22 euros.

2. La plata no solo es decorativa, también corrige imperfecciones

Silver Skin Saviour. Omorovizca

Silver Skin Saviour de Omorovicza: salvavidas de plata para la piel, un nombre interesante y prometedor que, además, cumple perfectamente con lo que jura conseguir. Cuando aparecen granitos, poros saturados y dilatados o incluso algún punto negro con mala proyección, esta mascarilla puede resolver el problema en tan solo 15 minutos. Se aplica sobre la piel limpia y seca y al instante se empieza a notar cómo actúa sobre el tejido. Es tan eficaz que deberemos usarlo solo una o dos veces por semana, pudiéndola aplicar también solo en el grano en cuestión. En palabras de Estefanía Nieto: "Una de las mayores fortalezas de este aliado es la plata coloidal que le da el nombre, un metal utilizado ya en la antigüedad por su capacidad antibacteriana, curativa, regeneradora y perfeccionadora. También añade niacinamida para aclarar dejando una piel cristalina y calmar. Por último, suma a su fórmula ácidos salicílico y glicólico, para romper el sebo y ejercer efecto curativo y antibacteriano". Precio: 80 euros.

3. Ácidos glicólico, alfa lipoico y vitamina C: receta brillante

Brightening Amine Face Lift. Perricone MD

Un incremento de vitamina C en nuestra piel ayuda a mantener los poros limpios, es antioxidante, antibacteriana y aporta brillo al rostro. "Además, disminuye la inflamación creada por esos pequeños granitos previniendo futuros casos de acné, ya que ataca directamente a esas bacterias que suelen producir la infección. Su poder antioxidante, por otro lado, logrará que cicatricen mejor y acelerará la unificación del tono de la piel", explica Raquel González, directora técnica de Perricone MD. Ahora bien, ¿podemos combinar la vitamina C con ácidos? Sí, tal es el caso del glicólico que, como hemos mencionado, es un gran guerrero antiimperfecciones. "La exfoliación que se consigue con el ácido glicólico eliminará las células muertas y ayudará a reducir el exceso de sebo, evitando una posible obstrucción de nuestros poros" continúa Raquel, que recomienda Brightening Amine Face Lift. Precio: 99 euros.

