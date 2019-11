El aguacate, tu mejor aliado fuera de la cocina: cinco trucos para cuidar la piel y el cabello

El aguacate es el ingrediente de moda. No hay restaurante gourmet o plato estrella que se precie que no cuente con este vegetal. Sin embargo, los beneficios de este ingrediente no solo se restringen a la alimentación, y puede convertirse en tu mejor aliado también en el ámbito de la belleza, tanto para la piel como para el cabello.

1. Mascarilla para el pelo. El aguacate tiene propiedades regeneradoras que son ideales para el cabello, por lo que se puede hacer una mascarilla con medio aguacate maduro, dos cucharadas de gel de aloe vera y una cucharada de aceite de coco. También se puede mezclar con otros ingredientes como el huevo o la miel (básicos en las mascarillas del pelo).

Esta mascarilla se debe aplicar con el cabello seco, desde la raíz hasta las puntas, y dejar reposar durante unos 20 minutos como mínimo. A continuación hay que enjuagar el pelo con abundante agua y dejar secar.

El aguacate tiene beneficios para el cuidado del cabello y de la piel.

2. Mascarilla anti-envejecimiento. Este vegetal tropical tiene beneficios anti-edad gracias a sus minerales, vitaminas y antioxidantes. Se puede aplicar sobre el cutis una mascarilla realizada a partir de pulpa de aguacate triturada y mezclada con media taza de leche. Tras obtener una pasta cremosa, se pone sobre la piel limpia con suaves movimientos circulares y se deja actuar durante 30 minutos.

3. Exfoliante casero. Casi cualquier ingrediente es útil para realizar un exfoliante casero, y el ingrediente de moda no iba a ser menos. Para realizarlo hay que mezclar sal, con un aguacate maduro, y una cucharada de miel y de aceite de oliva. La sal va a ser la que ayude a eliminar las células muertas, y se deberá aplicar dependiendo de la parte que se va a exfoliar: más cantidad si es para el cuerpo y menos para el rostro. Es recomendable que la mezcla se aplique de forma inmediata para no perder propiedades.

El aguacate tiene multitud de propiedades hidratantes.

4. Mascarilla hidratante. El aguacate es ideal para los que tengan pieles secas, y es que una mascarilla casera permite una hidratación intensa y combatir los problemas de sequedad, obteniendo un acabado suave y luminoso. Para prepararlo hace falta mezclar un aguacate con dos o tres cucharadas de oliva hasta crear una pasta homogénea que se pueda aplicar sobre la piel limpia. Tras 15 minutos, como mínimo, se debe limpiar la cara con agua tibia y aplicar crema hidratante.

5. Alarga el bronceado. El aguacate también es beneficioso para alargar el bronceado. Para echo, se recomienda masajear cada noche la piel con una mezcla de aceite de jojoba y aceite de aguacate para que dure más tiempo el tono dorado del bronceado.

