Miguel Bosé se enfrenta a Nacho Palau por el futuro de sus hijos: cronología de una batalla judicial

"Hermanos para siempre". Con este hashtag Nacho Palau ha descrito su última fotografía compartida en Instagram, en la que aparecen sus hijos, de espaldas, fruto de su relación con Miguel Bosé (64 años). Los cuatro por maternidad subrogada y de madres diferentes. Sin duda, toda una declaración de intenciones por parte de la expareja del cantante, justo un día antes de que se celebre el juicio en el que se decidirá el futuro de los niños.

La vista oral del juicio estaba prevista para el 24 de marzo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Pero la crisis sanitaria de nuestro país obligó a aplazarlo hasta este lunes 19 de octubre.

Miguel y Bosé y Nacho Palau se volverán a ver a las caras en un juicio que pretende conseguir la declaración de filiación de sus cuatro hijos. Es decir, que sean declarados legalmente hermanos e hijos de ambos. Una acción que comenzó a reclamar el valenciano después de que los niños fueron separados tras la ruptura, en función de quién de ellos era su padre biológico. Entonces, Ivo y Telmo volaron a España, y Tadeo y Diego, los mayores, se quedaron en México con el cantante. La decisión que tome la justicia determinaría el modelo de convivencia que regiría para ellos.

No obstante, nada está garantizado. Este juicio es apenas el primer paso de un proceso que podría extenderse si Miguel Bosé mantiene su postura y no cede ante las peticiones de Palau, quien está dispuesto a llegar a un acuerdo para que los cuatro hermanos vivan juntos. Eso sí, fuera de México. Un país que, por su distancia con España considera inviable.

La ruptura

Durante 26 años de relación reinó el hermetismo. Nada se supo del romance entre Miguel Bosé y Nacho Palau hasta que el 16 de octubre de 2018 estalló la polémica que sigue viva dos años después. El valenciano, a través del bufete Ortolá Dinnbier anunció su guerra judicial contra el intérprete de Amante bandido "para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores".

Desde entonces se han dicho muchas cosas en torno a la pareja. En octubre de 2018, La Otra Crónica apuntaba que el círculo cercano del cantante aseguraba que su relación terminaba dos años antes de que comenzara la polémica por "un desencuentro desagradable". Aun así, todo lo que se refiere a su larga relación sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunas acciones emprendidas por el cantante advirtieron en su momento que algo pasaba en su vida personal. La más significativa, su mudanza a México tras unos años afincado en Panamá. Información que adelantó JALEOS en exclusiva, el 6 de septiembre de 2018.

Al tomar la decisión de separarse, Miguel Bosé y Nacho Palau no llegaron a ningún acuerdo amistoso y por eso el valenciano envió un comunicado que daba inicio a una batalla que este lunes continuará en los juzgados.

¿Qué piden las partes?

En noviembre de 2018, solo un mes después de que Nacho Palau enviara el polémico comunicado, se admitía a trámite la demanda del valenciano con el objetivo de seguir compartiendo los cuidados y la educación de los cuatro niños tal y como hacían antes de su separación, para mantener el estatus económico en el que crecieron.

Aunque no comparten genética ni apellidos, Nacho Palau defiende que entre ellos exista una filiación afectiva e intencional. Lo que significa que fueron concebidos con el objetivo de vivir en un mismo entorno familiar. Por otro lado, reclama que la diferencia entre unos y otros es abismal. “Me ha fastidiado la vida. Me vine a casa de mi madre. ¡No tenía otro sitio! Yo no quiero nada para mí. Estoy pluriempleado. No puedo llevarlos a un colegio privado. Los niños se necesitan y me importa que la familia esté separada. ¡Todo es un despropósito!”, aseguró el escultor en conversaciones con Vanity Fair. Mientras tanto, Tadeo y Diego viven en una lujosa urbanización en México D. F. y estudian en uno de los mejores colegios de la capital.

A la vez que Nacho Palau exigía unas condiciones justas para sus hijos, el cantante, que evita hablar del tema, no contemplaba un acuerdo en el que se incluyera a los cuatro niños. Aun así, el año pasado, la expareja hizo las pases durante unos meses tras un importante pacto.

Miguel Bosé y Nacho Palau sellaron un acuerdo puntual para que sus hijos pudieran verse durante el verano. Así, establecieron medidas cautelares que indicaban que los hermanos debían verse y estar juntos alternativamente con sus padres durante las vacaciones. De esta forma, los cuatro niños alternaron las semanas con cada uno de sus progenitores: en el chalet de la urbanización Somosaguas de Pozuelo de Alarcón, Madrid, con Miguel, y en Chelva, en la casa de la madre del escultor.

Los niños

Miguel Bosé anunció en 2011 que había sido padre de los mellizos Diego y Tadeo, quienes nacieron siete meses antes que Ivo y Telmo. No obstante, de estos dos no hizo referencia hasta dos años más tarde, en conversaciones con la revista Shangay. "Tengo cuatro hijos", aseguraba entonces el cantante. Los cuatro son fruto de dos gestaciones subrogadas que el cantante y el escultor tramitaron por separado.

Aunque biológicamente son de padres diferentes -Diego y Tadeo, de Miguel Bosé, e Ivo y Telmo, de Nacho Palau- durante varios años crecieron juntos como hermanos, primero en Madrid y después en Panamá. Y es que en un principio la expareja había ideado un concepto de familia que se rompió cuando pusieron punto final a su relación. Ahora, además de estar separados geográficamente, sus condiciones económicas son disímiles entre sí. Un hecho que el valenciano buscará cambiar con ayuda de la justicia.

