Anabel Pantoja sufre un aparatoso accidente y tendrá que pasar por quirófano

Anabel Pantoja (34 años) ha sufrido un nuevo traspiés. Tras compartir en sus stories de Instagram algunos detalles de su clase de surf, este sábado la sobrina de Isabel Pantoja (64) desvelaba que había tenido un aparatoso accidente que la obligará a pasar por quirófano este lunes.

"Un traspiés lo tiene cualquiera, yo no iba a ser menos", explicaba Anabel al comienzo de su publicación. "Estoy bien, susto, dolor y operación para el lunes. Tengo una rotura en el peroné", comentaba la colaboradora de Sálvame que, lejos de sentirse decepcionada, no ha perdido las ganas por adquirir una nueva disciplina. "Esto solo hace motivarme para seguir luchando por aprender", aseguraba junto a un breve álbum compartido en Instagram.

La televisiva tampoco ha perdido el sentido del humor. "Seguiré en el pádel surf, porque el surf se me ha quedado grande", bromeaba en una conexión con Sábado Deluxe, donde explicó que, al ponerse de pie en la tabla de surf terminó cayéndose y todo su peso acabó en su pierna derecha.

En la primera instantánea compartida en su perfil de Instagram, la prima de Kiko Rivera (36) aparece tumbada en un sofá, con una escayola en la pierna derecha y haciendo un gesto con sus manos que demuestran que, pese al mal momento, se encuentra bien. En la segunda aparece en una silla de ruedas, todavía sin la escayola, poco después del accidente. Mientras que en la tercera muestra con detalle el pie afectado. Una publicación que ha preocupado a sus seguidores, quienes no han dudado en enviarle mensajes de apoyo.

Ahora, Anabel Pantoja deberá permanecer en reposo entre cinco y seis semanas, antes de volver a apoyar el pie. Una situación que no la tiene tan bien anímicamente como demostraba, en un comienzo, en sus redes sociales. Así lo desvelaba en Sábado Deluxe, donde aseguraba que el surf se había convertido en una vía de escape para superar el problema de salud que padece.

Anabel Pantoja, explicando su adicción a las pastillas para dormir. Telecinco

Hace unas semanas, la colaboradora de Sálvame confesaba que desde que era muy joven consume somníferos de forma desproporcionada. "Empecé por una pastilla a los 20 o 21 años, tengo 34. Me daba pánico dormir sola y me tomaba un relajante muscular como la que se pone una crema, como rutina. Fui aumentando el nivel. Iba al médico, pero por detrás me tomaba más", decía en Sábado Deluxe. Una declaración que sorprendía a los espectadores y que tiene intranquila a su círculo más cercano. "Mi madre está muy preocupada por mi adicción a las pastillas y mi novio me dice que cuando me tomo las pastillas para dormir me convierto en otra persona", decía Anabel, quien también recurrió a esta opción durante su reciente participación en el reality Sola/Solo de Telecinco.

"En el dichoso pisito pensaba que podría relajarme a la hora de dormir y descansar pero me tomaba antes de cenar dos pastillas para la ansiedad y tres somníferos para dormir, cinco veces más de lo recomendable. Pensé, 'joder, solo tengo 34 años'", desvelaba Anabel Pantoja en el programa de la noche de Telecinco. De hecho, fue en el concurso donde se dio cuenta de que no podía seguir con ese ritmo y que debía tomar cartas en el asunto, entre otras cosas, porque le gustaría ser madre.

Hoy, además de hacer frente a esta difícil situación, Anabel Pantoja se ve obligada a sortear otro problema de salud que la obligará a estar de reposo en los próximos días.

