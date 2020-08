Nuevo golpe para Miguel Bosé: la dura advertencia de Facebook e Instagram sobre sus vídeos

Miguel Bosé (64 años) se ha erigido como representante de los negacionistas de la Covid-19 gracias a sus polémicas declaraciones en las que califica como "farsa" la lucha contra la pandemia y se muestra contrario al uso de mascarillas y a la vacunación. Sus controvertidas palabras han acaparado titulares y han provocado una oleada de críticas contra él y otros famosos que apoyan su discurso.

Para explicar su punto de vista, el cantante ha publicado una serie de vídeos en sus redes sociales en los que desgrana su opinión sobre aspectos como las mascarillas, las vacunas o la propia existencia del coronavirus. Sin embargo, ese contenido ha alimentado aún más la polémica y ha obligado a Facebook e Instagram a revisar sus afirmaciones mediante verificadores independientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) el 21 Ago, 2020 a las 7:22 PDT

Así, una de las publicaciones de Bosé muestra desde hace unas horas una advertencia de "información parcialmente falsa". En concreto, se trata del vídeo en que el artista explica su rechazo al uso obligatorio de la mascarilla, asegurando que sólo la deben usar "enfermos, sanitarios y ancianos".

El portal Maldita.es, uno de los tres socios verificadores de Facebook e Instagram, se ha encargado de desmontar la teoría del cantante con un extenso artículo en el que, además de exponer todos los componentes que lleva una vacuna, explican la necesidad del uso de la mascarilla como medida para luchar contra la Covid-19. "Por una parte, actúa como barrera física que dificulta la posibilidad de entrar en contacto con el virus y por otra, reduce el riesgo que suponen los pacientes asintomáticos como fuentes de contagio", asevera el texto.

Mensajes de advertencia sobre el contenido de Bosé en Facebook e Instagram.

El análisis se basa en cuatro estudios publicados y en dos casos reales en los que el uso de mascarilla fue determinante para evitar el contagio masivo de personas infectadas. De esta manera, los verificadores han llegado a la conclusión de que Miguel Bosé no dice la verdad.

"Castigado" en Twitter

El aspecto físico del cantante ha desatado cientos de comentarios. Europa Press

Esta no es la primera vez que las polémicas afirmaciones del cantante tienen consecuencias en su presencia en redes sociales. El pasado 20 de agosto, Bosé publicaba en su Instagram el primero de sus vídeos reflexionando sobre el coronavirus y, visiblemente desmejorado y con dificultades para hablar, anunciaba que su cuenta de Twitter había sido suspendida durante una semana: "Me han castigado y por una semana no tengo una de las tres redes", afirmaba.

Sin embargo, no fueron sus palabras lo que más llamó la atención de sus seguidores, sino el preocupante estado físico que mostraba el cantante. Los comentarios sobre su aspecto y su voz se sucedían en la publicación: "Te veo bastante mal", "no estás nada bien" o "cuídate esa voz" eran algunas de las frases que se podían leer a las pocas horas de que el artista subiera el vídeo.

Y es que, durante la intervención de poco más de dos minutos, Miguel Bosé evidenciaba serios problemas para proyectar su voz, unas dificultades que ya mostraba en sus últimas apariciones y que parecen haberse acentuado con el tiempo, quedándose incluso sin voz en varias ocasiones.

[Más información: Miguel Bosé reaparece muy desmejorado y sin voz para aclarar su última polémica]