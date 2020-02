Miguel Bosé aclara su situación sentimental con un rotundo mensaje en las redes

Miguel Bosé (63 años) ha roto su silencio. Después de que se le atribuyera una nueva relación amorosa, el cantante ha querido desvelar cuál es su verdadera situación sentimental tras un año muy convulso marcado por la mediática separación con su expareja Nacho Palau.

Si bien es cierto que aún se desconoce la resolución de este proceso judicial iniciado por Palau, el autor de Morena Mía parece no haber rehecho su vida, tal y como afirmaban diversas voces. "¡Ay de mí desgraciado que al parecer tengo nueva pareja y no sé quién es! ¡Si alguien sabe de ella por favor que me de pistas o pasaré este día solo solito!", escribió en su cuenta de Instagram con motivo del Día de los Enamorados, que tuvo lugar el pasado viernes. Además, aprovechó su post para pedir la opinión de sus fans: "¿Quién, según vosotros, sería la ideal?".

Con esta publicación el intérprete desmiente el rumor que aseguraba que tendría nueva pareja desde el pasado verano. Aunque, fiel a la forma de actuar que ha seguido durante décadas, podría estar intentando que su relación pase lo más desapercibida posible.

Varios seguidores del artista se han postulado como candidatos idóneos para ocupar su corazón. "Aquí estoy soy trabajadora, independiente, buena madre porque me encantan los niños y te haría inmensamente feliz", escribe una fan. "Aquí estoy mi amado Bosé, tu nada más dime y me encargo de cuidar a tus hijos y de hacerte inmensamente feliz!!!", añade otro.

Miguel Bosé en una imagen con su expareja, Nacho Palau.

El próximo mes de marzo, Miguel Bosé se volverá a verse las caras con su expareja Nacho Palau en el juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El día exacto y el número de juzgado todavía se mantiene en secreto para evitar la presencia de los medios de comunicación. Un juicio en el que se decidirá el futuro de Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho Palau, -y que viven con él en España- y de Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel Bosé - que hacen su vida en México-. Cuatro niños que se llevan entre ellos solo siete meses y que se criaron juntos durante ocho años hasta la separación de sus padres.

Este verano, el cantante y el escultor hacían las paces para que los pequeños pasen estos meses estivales juntos. Bosé y Palau llegaron a un acuerdo antes del fin del pasado curso escolar y establecieron medidas cautelares referidas al régimen de visitas de los hermanos.

El cantante junto a sus hijos mayores.

En este pacto se establecía que los pequeños deben verse y estar juntos alternativamente con sus padres en períodos vacacionales. Unas pautas fundamentales teniendo en cuenta que Miguel Bosé vive en Centroamérica con Tadeo y Diego, mientras que Nacho Palau está en Chelva, un pueblo de Valencia, con Ivo y Telmo.

En concreto, el artista y los niños aterrizaron a finales de junio en Madrid, y desde entonces los cuatros niños han alternado una semana con cada uno de sus padres: en el chalet de la urbanización Somosaguas de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que Miguel posee, y en Chelva (Valencia) en la casa de la madre de Nacho Palau. Nuevos proyectos

Miguel Bosé está ahora inmerso en la producción de un documental sobre su vida y una serie de tres temporadas. En este proyecto está participando Boris Izaguirre (54), que forma parte del equipo de guionistas, junto con Ángeles González-Sinde y Nacho Faerna. Todavía el proceso se encuentra en fase preliminar pero ya se han dado algunos detalles.

"Será un repaso, personal y profesional, desde su infancia hasta su pasión por ser padre", ha comentado Macarena Rey, consejera delegada de Shine Iberia.

