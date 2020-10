El truco 'beauty' de Josie te ayudará a presumir de un cutis perfecto

Josie ('MasterChef Celebrity'): "No interpreto ningún personaje, yo me veo de lo más normal"

Tanto si eres seguidor o no del concurso de cocina MasterChef Celebrity, seguro que has oído hablar de él. Josie (40 años), el reputado estilista y colaborador en televisión, se ha convertido en uno de los protagonistas de la quinta edición del programa gastronómico de TVE, gracias a sus outfits y su peculiar personalidad. Si hay algo que destaca en el estilista es su gran truco beauty, cuando está en los fogones, cocinando para impresionar con sus emplatados y comida al jurado, no para de repetir un gesto cada vez que tiene oportunidad o siente necesitarlo. Junto al bote de vinagre, el aceite o el propio grifo, Josie siempre tiene su producto estrella de belleza: la bruma facial.

Ni el estrés, ni las altas temperaturas, ni los vapores que emanan de su zona de trabajo son capaces de transferir la mínima imperfección a su rostro o arruinar su maquillaje. Su secreto -ya conocido por todos- es la bruma hidratante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josie (@josietv) el 8 Oct, 2020 a las 9:27 PDT

Con un gesto, que se ha convertido en todo un símbolo, vaporiza sobre su rostro el producto para refrescar, proteger, hidratar y fijar el maquillaje. E, incluso, fomenta que no se produzcan líneas de expresión prematuras.

De hecho, el rostro de Josie se encuentra relativamente perfecto y como el propio concursante dice la bruma facial es el producto de belleza que nunca le puede faltar en los fogones, ya que con los vapores del cocinado la piel del cutis tiende a secarse y, con ello, se fomenta la aparición de pequeñas imperfecciones cutáneas. Algo que, desde luego, Josie parece no tener. Incluso, los miembros del jurado han dejado que Josie les rocié con su bruma para conseguir el mismo cutis que él.

Los jueces de MasterChef han probado la bruma facial de Josie. TVE

Lo mejor de este producto de belleza es que se aplica de una manera de lo más sencilla -sin necesidad de tener que tocarte la cara, algo importante dada la situación actual- y puedes usarla con el rostro limpio o con maquillaje, su resultado es el mismo ya que protege a la piel con un extra de antioxidantes, ácido hialurónico, colágeno y vitaminas. No obstante, ¿todas las brumas son iguales?

No. Dependiendo de la necesidad que tenga o posea tu piel deberías decantarte por una u otra. Por ejemplo, si tu cutis necesita un 'plus' de hidratación te recomendamos la Water bank Moisturizing Mist (16,99 euros) de Laneige. Este producto está compuesto por agua mineral hidroionizada que hidrata y repara la piel seca a fondo en cualquier momento del día y es una estupenda prebase de maquillaje.

No todas las brumas faciales son iguales, es importante seleccionar una en función de la necesidad. EL ESPAÑOL

Si, por el contrario, prefieres que tu rostro tenga un sutil toque glow, como la piel de Josie, puedes decantarte por la Ultra Revitalisisng Elixir (52 euros) de Twelve Beauty. Esta bruma posee una alta concentración de ingredientes activos y antioxidantes que refuerzan la barrera cutánea y nutren la piel mientras le aporta ese toque glow.

[Más información: Quién es Josie, el concursante más 'fashion' de 'MasterChef Celebrity']