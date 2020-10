Paco Cecilio: "El rey Felipe es el hombre más elegante de España"

Paco Cecilio no se conforma con lo vulgar. Este exitoso empresario, cabeza pensante de su firma homónima desde hace 31 años, ha superado sin más secretos que el del esfuerzo y el talento todas las crisis externas que han azotado al sector de la moda dentro de nuestras fronteras. "Y una cosa te voy a decir: esta también la vamos a superar. Créeme", comenta Paco Cecilio, optimista y valiente, al otro lado del teléfono.

EL ESTILO ha contactado con el alma mater de la marca de moda masculina Paco Cecilio para hablar sobre los básicos en los armarios de un hombre, el estilo de los españoles y cómo la pandemia ha afectado al sector textil.

Hay muchos sectores en los que se sabe que la pandemia ha golpeado fuerte como la Cultura, pero ¿y en la moda?

Pues quizá igual o peor que en el mundo de la Cultura. Peor no, pero igual sí. Nosotros estamos hemos tenido un 50-60 por ciento en la caída de ventas fundamentado en muchas cosas: la incertidumbre económica, el miedo de la gente a perder su trabajo, los riesgos de contagio en sitios cerrados -yo, por ejemplo, estoy en centros comerciales- el teletrabajo hace que la gente compre menos ropa, el que no haya reuniones, comidas de empresa, celebraciones y eventos... Te podría enumerar muchos más.

¿Han tenido que reforzar el shop online?

Hemos subido las ventas un 50 por ciento en la tienda online, pero aún así, todavía en España la venta online representa un porcentaje muy escaso. Y aunque hemos subido un 50 por ciento, pero todavía hay mucha distancia ente la venta online y la física. Sobre todo porque el hombre todavía no compra online, le gusta comprar en tienda, y nosotros vendemos ropa de hombre.

Aún así ya llevan 31 años superando todas las crisis que han azotado a España, ¿cómo lo han hecho? ¿Cuál es el secreto?

¡Y esta también la vamos a pasar! ¿Secretos? Pues mira, lo primero es que las crisis no nos cogieron endeudamos. Eso es muy importante. Siempre hemos tenido los pies en el suelo, siempre hemos crecido con nuestros propios recursos. Nunca hemos tenido que ir al banco para crecer. Cuando vino la crisis de 2008 o la de 2012, no teníamos deudas. Otro de esos secretos como tú lo llamas es que teníamos una estructura muy controlada. Si teníamos 20 trabajadores, teníamos 20 trabajadores, no 30 ni 40. Y luego, en el punto de venta reforzando mucho la atención al cliente. Es muy importante atender bien y dar servicio al cliente.

¿Cómo es el hombre al que viste Paco Cecilio?

Nuestro target entre está entre los 30 y los 50 años. Hay tres líneas: sport, casual y vestir. Tocamos todos los segmentos. Como el ejecutivo, el banquero o el abogado que usa traje o personas que para la oficina ya visten con americana y pantalón... o el de entre semana que tiene un look y ya el fin de semana va casual con un pantalón vaquero, una camiseta o un jersey.

¿Quién es un referente de estilo masculino para Paco Cecilio? ¿Quién es el hombre más elengate de España?

La persona que mejor viste en nuestro país es nuestro Rey, el rey Felipe VI. Da exactamente igual lo que sea ponga. Le cae fenomenal cualquiera de los tres estilos: formal, sport o casual. Da igual verle en verano con polo y vaqueros, que en un evento formal con americana y pantalón o en un acto con un traje. Debido a su altura y su complexión atlética, para mí es un referente en el vestir.

¿Qué prendas no pueden faltar nunca en el armario de un hombre?

No deben faltar una camisa blanca y una celeste con un cuello italiano y un puño francés, es decir, un puño de gemelos para los días que tengas que vestir más elegante. Y un pantalón chino con una camisa Oxford, me da igual el color. O un jersey de algodón y una americana de tweed para los días más sport.

En su web y en sus redes sociales podemos ver que cuentan con rostros conocidos para sus prendas, aunque no sean modelos profesionales, como Alfonso Merlos. ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Son amigos?

Nos une una gran amistad. Además, Alfonso es el target perfecto de nuestra marca. Una persona de 40-45 años... Alfonso está justo en el centro de mi target. Representa por edad justo el estereotipo de mi cliente. Además, por su forma de vestir. Entre semana va con traje y americana y los fines de semana, muy casual. Representa perfectamente la marca. Y también lo elegimos por sus valores, por su compromiso a la hhora defender la marca España y la moda española.

¿Qué análisis hace del hombre español a la hora de vestir? ¿Sabemos hacerlo o nos ganan desde fuera?

Desde luego nos ganan desde fuera. En España, desde que se instauraron a raíz de la última crisis estas enseñas low cost, lo que han provocado es que el hombre cada día vista peor. La ropa que compran en esas tiendas es ropa de una puesta y en cuanto el cliente se la pone dos o tres veces -porque ya no tiene más puestas-, se retuercen las costuras, pierde el color, dan de si las gomas y los tejidos. Lo que han hecho estas enseñas low cost, insisto, es que el hombre cada vez aprecie menos la ropa de calidad y vista peor.

