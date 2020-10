Dámaso, exconcursante de 'GH 12', buscará el amor en 'First Dates'

Fran Aguilera y Dámaso Ángulo, en 'First Dates'.

Dámaso Ángulo (28 años), concursante de la duodécima edición de Gran Hermano, reaparecerá este lunes en la pequeña pantalla. Será a las 21:45 horas en First Dates, donde se le verá sentado en la mesa del restaurante del amor, junto al estilista y personal shopper, Fran Aguilera. Así lo desveló él mismo en sus redes sociales, con una imagen de la promoción del programa.

Pero Dámaso y Fran no estarán solos. El estilista llevará una acompañante muy importante para él, a quien suele consultarte todo. Se trata nada menos que de su abuela que, según la promoción de First Dates, en un primer momento se ha llevado una buena imagen de Dámaso Ángulo.

Desde que se diera a conocer su participación en el programa de Cuatro, el que fuera concursante de Gran Hermano ha generado gran expectación por parte de sus seguidores, quienes le han asegurado a través de los comentarios de su cuenta de Instagram que estarán atentos a esta emisión de First Dates. Lo mismo se lee en Twitter, debajo del vídeo promocional del formato. "No me lo pierdo" o "quiero verte" son algunos de los mensajes que han dejado en la publicación de Dámaso, donde también destaca una breve frase de Fran Aguilera. "Qué bien lo pasamos", escribió el estilista, dando una pista de lo que podrá ver la audiencia este lunes.

Dámaso Ángulo, la primera vez que fue a 'First Dates'. 'First Dates'

No es la primera vez que Dámaso Ángulo se presenta en el dating show. En 2016, el ex gran hermano también se sentó en el restaurante de First Dates buscando el amor. Entonces, con Juan Antonio, un andaluz amante de la copla y la religión, con quien tuvo muchas cosas en común. Tanto, que ambos quedaron convencidos de que lo suyo tendría futuro. Así, concertaron un segundo encuentro.

Problema de salud

Dos años antes de su reaparición televisiva, Dámaso Ángulo afrontaba uno de los momentos más difíciles de su vida. En su cuenta de Twitter, el exconcursante de Gran Hermano 12 desvelaba que padecía cáncer. "Dios mío, danos fuerza y dame salud, es un tumor malo", escribía poco después de que Lydia Lozano (59) informara en Sálvame sobre su enfermedad. "Un beso para Dámaso Ángulo de GH, a quien se le ha detectado un tumor en la cara. Ánimo y mucha fuerza", decía la presentadora.

Pero este no ha sido el único problema de salud con el que ha tenido que lidiar Dámaso. En octubre de 2019, JALEOS se puso en contacto con él para conocer el drama que vivía su madre tras haber perdido sus dedos en un accidente laboral hace casi siete años y por el que, tiempo después, pedían justicia. Su progenitora trabajaba en una fábrica de jamón en Toledo, cuando ocurrió el fatídico suceso. "Estaba limpiando una máquina, la cual no tenía un protector en funcionamiento para poder sacar una cuerda. Al intentar sacarla quedó atrapada con el guante, la máquina le fue engullendo la mano poco a poco y perdió tres dedos", contó a este periódico. De ahí que tanto él como su familia pidieran justicia, esperando recibir una indemnización por parte de la empresa.

Exseminarista

Dámaso Ángulo es recordado como uno de los concursantes más peculiares de la duodécima edición de Gran Hermano, donde se presentaba como un chico risueño, espontáneo y que soñaba con ser sacerdote. No obstante, su vida tomó otro rumbo. Terminó saliéndose del seminario y estudiando historia del arte.

Ahora, aunque busca el amor en First Dates sigue siendo un fiel seguidor de la religión católica. Así lo demuestra en su perfil de Instagram, donde suele compartir sus visitas a las iglesias y sus encuentros con algunos sacerdotes.

