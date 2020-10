Daniel, bajista de Taburete, acude a 'First dates' en busca del amor, pero algo sale mal

El bajista de Taburete siguió los consejos de Willy Bárcenas para ligar; todavía está soltero First Dates

Daniel Guadaño (32 años), el bajista del grupo de moda Taburete, quiere y está deseando encontrar el amor. Por este motivo, se armó de valentía y acudió al programa de Carlos Sobera (60), First Dates, dispuesto a encontrar a la persona que le haga feliz, tras permanecer seis años soltero. Como el propio componente del grupo comentaba al presentador, no había tenido suerte en este campo y, además, señalaba que la música le había costado muchas novias. "Te planteas si ligas porque eres de Taburete o si es por quien eres", comentaba.

El presentador ante esta respuesta no dudo en preguntarle qué hacía entonces en un programa de televisión buscando pareja, puesto que seguro despertaba un mínimo de interés entre las chicas, y de dónde había salido la idea. El madrileño le respondía, con una tímida sonrisa que: "Nunca se sabe dónde puede encontrar el amor" y confesó que quién le animó a asistir al programa fue su compañero, Guillermo -más conocido como Willy- Bárcenas (29). Y sí, Carlos Sobera, no dudaba en llamar al líder del grupo para pedirle que le diera consejos a su gran amigo.

Willy declaraba que él estaba muy feliz con su pareja y que quería que su amigo tuviera la misma suerte en el amor. Además, afirmaba que no tenía que darle ningún consejo a Dani porque tiene su propio encanto y que con cantar una canción bonita seguro que le iba fenomenal.

Comienza la cita

Daniel Guadaño comenzó con nervios su cita con Sandra. Mediaset

Como requisitos, Daniel solo pidió que le gustará la música y que "le entiendan". Su cita fue Sandra, una chica de 24 años, que no había oído hablar del grupo musical al que pertenece el bajista. De este modo, el músico se quitaba de la cabeza la posible interrogante de si ella tenía más interés de salir con él por ser de Taburete o por ser él

Eso si, prometió buscar al grupo para verle actuar. "Miraré quién es Taburete". Pese algún silencio incómodo y no tener los mismos gustos musicales, pues a ella le gusta el reggaeton y Omar Montes ante el desconocimiento de Daniel-. El bajista de Taburete salió con una sonrisa de la cita. Estaba ilusionado.

Rápidamente, llamó a su amigo y, al parecer, confidente en el ámbito amoroso; Willy, para compartir impresiones. "Es monísima", comentaba. Mientras le compartía que no sabía quién era Omar Montes, mientras Bárcenas no paraba de reír.

Una y no más

Daniel y Willy comentan cómo ha ido la cita. Mediaset

Aunque no tenían los mismos gustos y aficiones, el músico decidió darle una segunda oportunidad, porque se lo había pasado bien y le gustaría conocerla más. Sin embargo, esa sensación no fue recíproca. "No tendría una segunda cita con Daniel", afirmó Sandra.

