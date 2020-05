Willy Bárcenas acusa a TVE de vetar su participación en 'Masterchef Celebrity'

Willy Bárcenas (31 años) ha causado un gran revuelo por lo que revela en su última publicación de Instagram. El cantante de Taburete, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas(63), ha denunciado públicamente que había sido seleccionado para concursar en la quinta edición de Masterchef Celebrity pero, según su relato, TVE ha vetado su participación sin dar explicaciones.

El joven afirma que Shine Iberia, productora del formato, se puso en contacto con él "una mañana después de haber subido una receta a Instagram". Le ofrecieron formar parte del talent show de cocina y él no se lo pensó: "Rápidamente dije que sí y unos meses después me dijeron que tenía que hacer una prueba junto al resto de mis futuros compañeros", comenta. En esa cita, que tiene como objetivo comprobar el nivel real de los aspirantes, Willy mostró sus dotes culinarias: "Creo que lo hice bastante bien y así me lo hizo saber la gente de la productora".

Más tarde, el artista es contactado de nuevo para una segunda prueba grupal. Es entonces cuando le confirman la fecha de inicio de las grabaciones y le hacen llevar las claves para visionar las masterclass online del programa, por lo que Willy considera es ya uno de los concursantes y "todo parece hecho".

Pero la alegría del madrileño duró poco, pues las semanas pasaban y no tenía noticias por parte de la productora ni de la cadena. Finalmente, Masterchef comenzó a anunciar la lista de concursantes de su próxima versión Celebrity, sin que el nombre de Willy Bárcenas aparezca entre los seleccionados.

Según el cantante, la productora confirmó a su mánager seguía contando con él hasta hace unas semanas y le indicaban que estaban "viendo únicamente si será posible empezar a tiempo el programa a causa del Covid-19". Sin embargo, a última hora le dan la peor de las noticias: "Fue ayer cuando la productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa".

Willy Bárcenas ha tratado de labrarse una imagen independiente como artista. Gtres

El vocalista de Taburete tiene claros los motivos por los que la corporación pública ha tomado esta decisión: "Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos".

La noticia ha causado la indignación de cientos de seguidores del artista, entre ellos varios de sus amigos y compañeros de profesión como Álex Ubago (39) o los grupos Kitai y Dvicio, que han mostrado su apoyo incondicional a Willy Bárcenas a través de los comentarios.

