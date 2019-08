Willy Bárcenas defiende a Plácido Domingo: "Que manera de destrozar a las personas sin pruebas"

El grupo de Willy Bárcenas, hijo del extesorero del Partido Popular, ha salido el último en defender a Plácido Domingo tras la publicación de la exclusiva de Associated Press que le acusaba de acosar a nueve mujeres. Sólo una de ellas se atrevió a dar su nombre, la mezzosoprano Patricia Wulf, pero el artículo recogía decenas de testimonios.

Tras las palabras de Paloma San Basilio y Ainhoa Arteta defendiendo al tenor, ahora ha sido el grupo Taburete el que desde Twitter ha dejado claro su apoyo: “Que manera de destrozar a las personas sin pruebas y sin nada. La presunción de inocencia murió hace tiempo. Ánimo Plácido Domingo”. Ese es el mensaje que han dejado posicionándose entre los que creen que se debe esperar a que haya pruebas contra él.

Estos episodios denunciados habrían tenido lugar en la década de los 80. Una de estas mujeres relató a la agencia Associated Press que el tenor español la toqueteaba de forma continuada: “Que alguien te esté agarrando la mano durante toda la comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla”. "Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote”, ha añadido.

Plácido Domingo en una imagen de archivo. EFE

Otra víctima denunciaba que el compositor español metió su mano por debajo de su falda y otras tres aseguran que las forzó a besarse en lugares como un camerino, una habitación de hotel o una comida de negocios. Además de estos nueve testimonios de acoso, otras seis mujeres han denunciado que Domingo les hizo sugerencias incómodas.

En la información también se citaba a otro grupo de tres docenas de cantantes, bailarinas, músicos de orquesta, miembros del backstage, profesores de voz y un administrador que coinciden en haber sido testigos de conductas sexuales inapropiadas del tenor. Según sus versiones, Domingo habría perseguido a las más jóvenes con total impunidad.

Que manera de destrozar a las personas sin pruebas y sin nada. La presunción de inocencia murió hace tiempo. Ánimo Plácido Domingo @PlacidoDomingo — TABURETE (@taburete89) August 14, 2019

El tenor español también emitió un comunicado para salir al paso de este escándalo: “Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, imprecisas. Aún así, es doloroso oír que he podido molestar a alguien o hacerles sentir incómodos, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creo que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre aceptadas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”.

"Reconocemos que las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares", aseguraba el comunicado.