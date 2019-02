Willy Bárcenas, sobre la relación entre Albert Rivera y Malú: "No me sorprende"

Tras conocerse la noticia de la relación sentimental entre Albert Rivera (39 años) y Malú (36) han sido muchas y diversas las reacciones de figuras públicas del mundo de la comunicación, la política y la música en torno a este asunto. El último, Willy Bárcenas (30). El hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas (62) y líder del grupo musical Taburete ha acudido a la presentación de una película y en el photocall ha respondido a las preguntas de los medios respecto al idilio amoroso de una de las parejas del año.

Bajo su punto de vista no es sorprendente la noticia de la relación entre el líder de Ciudadanos y la intérprete de Toda. "A mí no me sorprende. Bueno, no sé, a ver... Albert Rivera no es solo un político. Será un tipo y le ha gustado Malú, igual...", ha deslizado. La siguiente pregunta estaba clara: "¿Se imagina a Malú como primera dama viviendo en el Palacio de la Moncloa?". Su contestación no ha dejado lugar a dudas: "¿Malú primera dama? Pues bueno, bien... Es guapa y bien. Es una buena primera dama".

Willy Bárcenas se pronuncia sobre la relación entre Albert Rivera y Malú

El autor de la canción Sirenas también ha apuntado que según su criterio no cree que esta relación afecte a ninguna de las partes. Y de hacerlo, la más perjudicada sería la artista. "Tampoco creo que nadie vote a Albert Rivera porque esté con Malú. Yo creo que es una anécdota. Igual le resta a Malú más que a él. Fans que a lo mejor no son de la cuerda de Albert Rivera... A lo mejor alguno se siente un poco defraudado pero no creo a él le afecte en nada".

El cantante Willy Bárcenas se encuentra en un dulce momento profesional. Su grupo, Taburete, se afianza como uno de las bandas pop con más seguidores en el panorama nacional y además, acaba de venir de un viaje en el Kilimanjaro. Un periplo largo del que él mismo informó hace un tiempo: "Me voy al Kilimanjaro, es un sueño para mi, a subirlo y con muchas ganas de eso, desconectar, llevamos tres años de gira, tres meses de descanso y aprovecharlo para descansar un poco también y estar todos los amigos juntos".

Allí ha compartido experiencia con los miembros del grupo Dvicio y han grabado un vídeo en cada campamento de subida por la montaña situada en el noreste de Tanzania. En lo personal, Bárcenas vive una historia de amor junto a la poetisa Loreto Sesma (23), para quien siempre ha tenido buenas palabras en público: "Loreto es seguro mi apoyo más importante".

