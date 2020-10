Ainhoa Arteta (56 años) está de enhorabuena. La actual concursante de MasterChef Celebrity, que acudía al Teatro Real a los Premios BMW de Pintura, parece estar atravesando una gran etapa a nivel profesional y personal. Su participación en el talent show la ha acercado y presentado a un nuevo público, personas que desconocían o no ponían cara a una de las sopranos más importantes de nuestro país. Este dato le ha otorgado cierta popularidad más allá de su sector.

En el terreno personal, mantiene la sonrisa junto a su pareja, Matías Urrea, con quién contrajo matrimonio el año pasado tras un intenso noviazgo. Eso sí, en esta etapa, no todas han sido buenas noticias.

Ainhoa Arteta se sincera y hace balance de su paso por 'Masterchef Celebrity' TVE

La muerte de su mentora, con la que trabajó dieciocho años, ha supuesto un duro golpe en la vida de la artista. "Ha fallecido para mí una de las personas más importantes en mi carrera, fue capaz de recuperar mi voz", añadía emocionada, mientras afirmaba que no le resultaba fácil hablar de ella en estos momentos. Mientras ha recalcado su deseo de que todo su aprendizaje con ella no cayera en el olvido y deseando homenajearla. Más en estos momentos en los que, como ella afirmaba, está deseando volver a la normalidad y retomar plenamente su trabajo.

Ahora mismo, Ainhoa se encuentra ensayando la obra La vida breve de Falla que ha sido un grandísimo éxito en la apertura de la Zarzuela, mientras lo compagina con Madame Butterfly. "Estamos ahí, sigo ahí y seguimos ahí, espero seguir mucho tiempo más", enfatizaba. Eso sí, la soprano ha mostrado su dote para la cocina.

Su pasión culinaria

Aunque, ahora vuelve a estar inmersa en su profesión, Ainhoa ha mostrado su faceta más natural y culinaria con su paso por MasterChef. "Espero que se vea el proceso de aprendizaje que ha habido ahí. He aprendido a cocinar y me llevo unos colegas estupendos", añadía entre risas. "Esta edición hay mucha gente con mucho carisma y buen rollo, me llevo muy buenos amigos". Eso sí, cuando la preguntan por su juez favorito, prefiere no decantarse: "Me quedo con los tres, cada uno a su manera, creo que son fundamentales e imprescindibles para este programa".

Eso sí, entre fogones la artista se ha mostrado tal y como es, con ataques de nervios o enfados, incluso ha dejado entrever su faceta más sensible y cariñosa hacia su madre. Aunque reconoce ser un poco "cansina" y desea que: "Lo corten un poquito, es una cosa mía muy personal, pero no tengo por qué trasladarlo todo el tiempo a España", recalcaba.

Ainhoa Arteta habla sobre su experiencia en Masterchef Celebrity AGENCIAS

