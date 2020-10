Josie ('MasterChef Celebrity'): "No interpreto ningún personaje, yo me veo de lo más normal"

Personalidad, estridencia y grandes dosis de humor, estas son las armas con las que Josie (39 años) ha conseguido despuntar entre el elenco de concursantes de la quinta edición de MasterChef Celebrity. Un talent gracias al cual el gran público ha podido conocer en mayor profundidad al hombre que se esconde tras los polémicos estilismos que cada Nochevieja luce la presentadora Cristina Pedroche (31).

Experto en moda, su peculiar manera de expresarse le hizo saltar a la pequeña pantalla en 2008 a través del reality Supermodelo, formato después del cual llegaron otros muchos que Josie ha combinado con su labor de estilista en revistas, editoriales y diversos desfiles. Impulsor de términos como "no tengo parole" o "lo Máximo Valverde", que inundan las redes sociales cada vez que los pone en su boca, es el 'aspirante a chef' más comentado en Twitter e Instagram. Un hombre cargado de energía y glamour que revela algunos de sus secretos en una entrevista concedida a JALEOS.

¿Cómo valora su paso por MasterChef?

Ha sido una experiencia única en mi vida que me hace sentirme muy agradecido y afortunado, ya que hemos sido muy pocos los famosos que durante cinco ediciones hemos tenido la suerte de vivirla con toda la intensidad que conlleva y con la fuerza de una vivencia ídem... ¡Ojalá mucha gente pudiera experimentar este peeling vital cargado de scrub emocional porque es pura terapia! ¿Te imaginas que se democratizara MasterChef y la gente pudiera ser valorada por los jueces al cocinar? Creo que haría a mucha gente tan feliz como se sienten al verlo.

¿Volvería?

¡Sí! Si tuviera los mismos maestros que he tenido volvería. Los culinarios de la Escuela MasterChef, el obrador de Isabel Maestre abierto de par en par para mí asistiendo en el mejor catering de España, las lecciones de Raúl Marín (Basque Culinary Center) o la infraestructura repostera de Ariadna Terrón en Mia Bakery... Si tengo la suerte de contar de nuevo con este súper equipo entro desde ya.

Lo mejor y lo peor de su concurso.

Lo mejor los compañeros y viajar con ellos y los jueces y la gente de Shine Iberia. Lo peor es la falta de sueño que me hinchaba y al salir no he salido de la cabina de presoterapia. Volver a mi ser me está costando.

Con cuál de sus compañeros ha tenido más afinidad y con cuál menos.

Juan José Ballesta (32) me fascina, tan espontáneo y tan enérgico. Me ha encantado conocerlo. Con Celia Villalobos (71), muchos choques, pero luego tiene cosas muy buenas. Es importante quedarse con la gente como es y sobre todo con lo bueno que atesoran. Todos ellos tienen cosas increíbles y los adoro.

¿Interpreta un personaje o realmente usted es tal y cómo se muestra frente a las cámaras?

¿Qué personaje? De verdad que eso me sorprende. Yo me veo de lo más normal. Por eso no entiendo preguntas así. Yo fui, cociné y me lo pasé bien comunicando y me encanta que esa combinación haya resultado entretenida, porque para eso estamos.

¿Se sintió poco valorado por parte del jurado?

Me sentí mal porque yo trabajo en un mundo muy estresante, un trabajo duro física y mentalmente. En la moda somos incansables, pero siempre tienes que estar impecable peinado, vestido y perfumado. Si no, mejor vete a otro oficio. Aquí hay que darlo todo, pero sin perder nunca el look.

El programa saca a los concursantes en una faceta 'enfadona' que el gran público desconoce de ustedes ¿Tan al límite les lleva el jurado?

¡Uffff! es límite total. Imagínate la responsabilidad de dar de comer a tanta gente en los exteriores sin un plan B. Si lo que tienes que cocinar no sale, los jueves han de ayudar para que llegue a la mesa y entonces has perdido... ¡la prueba y los nervios! Es un concurso difícil e intenso, por eso es incomparable a cualquier talent que exista. No hay nada como MasterChef porque es una experiencia vital registrada por cámaras y te llegas a olvidar que es un programa de televisión.

Laura Sánchez dijo que había un enemigo común en el concurso y todo apunta a que es Gonzalo Miró, ¿Sabe más de lo que en un principio decía?

Uy... ¡ya verás! Aún no ha salido eso.

Es uno de los concursantes más queridos, ¿nota el cariño de la gente?

¡Mucho! Lo agradezco muchísimo. Me siento honrado de poder entretenerles y más en un año tan coñazo. Ojalá lo haya conseguido porque no hay mayor recompensa. A mí me gusta la gente y sigo sin perder la esperanza en los seres humanos, porque a veces somos muy cafres, pero si haces un balance justo también verás que hay mucha maravilla humana.

¿Qué le dicen su familia y amigos respecto al concurso?

Mis amigos brindan conmigo, y en mi familia soy muy el último mono. Las estrellas son mis sobrinos y sobre todo la mayor, que ha entrado en medicina con muy buena nota. No creo que yo supere eso.

Danos algún consejo de belleza ante los fogones.

Es importante la protección del cabello para que no entre en contacto con humos y sustancias. A mí me gusta ponerme extracto de regaliz de Ors y un gorro. El rostro también se protege con el All day, All year de Sisley y constantemente se humecta con bruma hidratante. Al acabar te limpias con bálsamo de Eve Loom o de Agustinus Bader, y después su Rich Cream para resucitar.

