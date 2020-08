Cristina Pedroche tiene el vestido perfecto para despedir el verano (y está rebajado)

Cristina Pedroche (31 años) se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pantalla y no solo por sus célebres y expectantes campanadas de Fin de Año, ya que la periodista - que no deja de reinventarse - no se queda atrás en el mundo influencer. Todas sus publicaciones, desde sus consejos fit hasta aquellas promocionadas, se han convertido en un completo éxito. Algo que no es de extrañar observando su carisma y personalidad y, por su supuesto, su estilo siempre con un toque atrevido e innovador.

De hecho, una de sus últimas fotografías publicadas y compartidas en Instagram ha tenido una gran acogida entre sus seguidores por su naturalidad y, por supuesto, por su look escogido.

Cristina posaba sonriente con un vestido corto que ha enamorado a todos sus seguidores y que se posiciona, gracias a su diseño y estampado colorido, como la prenda cumbre para acabar las vacaciones, empezar septiembre y volver a la rutina.

Eso sí, una vuelta con ciertas turbulencias para la mujer de David Muñoz (40). Pues el pasado fin de semana, el conocido restaurante de su marido sufría un incendio por un problema en el sistema de extracción y todos los trabajadores y comensales -incluida la propia Cristina, que se encontraba en esos momentos en el restaurante - tenían que desalojar rápidamente el establecimiento. Eso sí, según ha anunciado el hotel Eurobuilding - lugar donde se encuentra el restaurante - todo volverá a la normalidad antes de que lo parece.

Ver esta publicación en Instagram Un poco de color para el jueves ❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 20 Ago, 2020 a las 9:06 PDT

La prenda con la que posa Cristina en su publicación es de la firma Charo Ruiz y es el modelo Marylin, que pertenece a la colección Maxibloom. Su escote en forma de corazón con ese acabado en guipur, es decir, un encaje de malla gruesa en tonos azulados, y su corte princesa potencia y define su silueta, entallando el cuerpo. Por otro lado, la falda que posee un delicado vuelo marca un cambio de volúmenes que equilibra a la perfección la pieza. Además, como se puede observar en la fotografía resalta el tono del bronceado.

Un vestido que, sin duda, acaparará todas las miradas con su diseño chic y se convertiría en las delicias de las tardes de verano y eso; no es lo mejor. Este colorido diseño con estampado de flores está rebajado. Sobre su etiqueta se encuentra dispuesto un 50 por ciento de descuento y, por ello, su precio queda en: 149, 50 euros.

Para lucirlo, Cristina ha optado por un semirecogido - una opción fresca para combatir las altas temperaturas para aquellas que no les gusta llevar todo el pelo recogido) y por un maquillaje muy natural que, sin duda, favorece sus facciones; y que en general crean un look de lo más veraniego con cualquier tipo de calzado.

