Anabel Pantoja insulta a sus compañeros, enfada a Belén Esteban y revela su sueldo en 'Sálvame'

Anabel Pantoja (30 años) ha protagonizado este jueves una de sus peores tardes en Sálvame. La colaboradora, que sigue convaleciente en su casa de Gran Canaria tras partirse el peroné, ha tenido que hacer frente a la última polémica de su familia, el conflicto entre Isabel Pantoja (64) y Kiko Rivera (36).

Sin embargo, el programa desvelaba una conversación grabada por la mañana en la que la colaboradora se negaba a entrar en el programa con un tono bastante bronco: "No voy a cobrar por entrar en el tema, prefiero ser más pobre ¿Se me puede respetar?", aseveraba por teléfono.

Anabel Pantoja se ha negado a hablar del conflicto entre su tía y su primo. Mediaset

Ante la insistencia de la redactora del programa, Anabel inistía en que no le compensaba entrar para hablar de su familia: "No está estipulado en mi contrato que yo tenga que entrar en esta guerra entre madre e hijo, porque después la perjudicada en este asunto soy yo".

Cada vez más enfadada, la sobrina de la tonadillera exigía que se respetase su "libertad de expresión" y arremetía contra sus compañeros por atacarla: "El otro día fueron unos hijos de puta y me dieron en el paladar".

Presa de su enfado, la colaboradora retaba a la productora de Sálvame y desvelaba de forma espontánea cuánto cobra por sus apariciones en el programa: "Por 600 euros no me compensa. Si no lo comprenden tienen un problema. Yo quiero tener una vida tranquila. Si me quieren echar, que me echen. Si es así es porque soy un número para ellos, un pedazo de carne, y eso me daría pena pero sé que es así", espetaba.

El enfado de Belén

Belén Esteban ha abandonado el plató después de que Anabel nombrara a su hija. Mediaset

Anabel continuaba explayándose contra todos sus compañeros, asegurando que está pasándolo mal por su lesión "aunque a ellos les importe una mierda". Además, invitaba al programa a llamar a otros personajes como Dulce o María del Monte para hablar del asunto.

En este punto, la tertuliana pronunciaba una frase que provacaba que Belén Esteban (46) abandonase el plató: "Si me echan me daría pena. Si hay algo de la hija de Belén Esteban no se habla, pero de mi familia sí. Y a mí no me da la gana entrar".

Visiblemente dolida, Belén regresaba a su silla y mostraba su decepción: "Me duele que la nombre ella, no voy a decir nada, no quiero saber nada, porque no me lo merezco y ella lo sabe, yo la quiero mucho y me he llevado un disgusto", afirmaba.

La de Paracuellos subía el tono para responder a su amiga: "De mi hija no hablas, habla de tu prima o de tu primo que son los que venden las exclusivas, o de mí. Pero de mi hija no se habla porque no vende su vida".

Ante el enfado de Belén, Anabel explicaba que solo estaba intentando hacer una comparación entre ambas: "Te pido perdón porque el tono no era el mejor, me he confundido pero te juro que he tenido un día de perros", lamentaba.

