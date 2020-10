Anabel Pantoja se sincera: desvela su nuevo proyecto de moda y cuáles son las claves de su éxito

Anabel Pantoja (34 años) ha vuelto a ser noticia esta semana tras sufrir una fractura de peroné mientras practicaba surf con su prometido, Omar Sánchez (29). La sobrina de Isabel Pantoja (64) ha tenido que ser operada de urgencia y tras varias jornadas en el hospital, ahora debe reposar durante algunos días mientras mantiene su pierna escayolada en alto. A pesar de este revés, la joven se muestra tan activa en redes sociales como siempre -o incluso más- y no deja de mostrar selfies luciendo sonrisa y sin quitarse de encima los collares, pendientes y anillos de su colección.

Hace tres años que recibió la llamada de los dueños de Lueli Jewelry para crear en colaboración con ellos una serie de joyas -cuyo precio oscila entre los 40 y los 80 euros- que llevaran su esencia. Así lo hizo y el éxito fue rotundo. En pleno reposo por su lesión, JALEOS se ha puesto en contacto con la colaboradora para conocer los secretos de sus joyas, desde su creación o la elección de los colores y formas hasta su promoción desde el plató de Sálvame.

Anabel, lo primero de todo, ¿cómo se encuentra tras su intervención del peroné? ¿Está mejor?

Bueno, estoy. Esto es lo más duro porque son los primeros días.

Es el tercer año consecutivo de la colaboradora presenta su colección propia de joyas. Web Lueli Jewelry

En cuanto a su nueva colección de joyas, ¿en qué se ha inspirado esta vez?

Yo siempre me inspiro en cosas muy sencillas, lo que pasa es que esta vez he elegido más colores, más vida, más alegría... después de todo lo que estamos pasando me apetecía y por eso la colección se llama 'Vida'. Me inspiré en eso y en coger cosas que yo me pondría.

¿Las piezas en sí las elige usted?

Sí, más o menos elijo siempre cosas sencillas, no me gustan las joyas extremadamente grandes y muy difíciles de combinar. Lo que trato de conseguir es que la gente se lo pueda poner tanto para poder ir a cenar como para llevarlo al trabajo o a diario.

Este año las joyas tienen más colores que en sus anteriores colecciones.

Llevamos ya tres años haciéndolo y sí, este año me animaron más los chicos de Lueli a coger cosas de colores porque yo soy muy de dorados y poco más (ríe). Me dijeron que se lleva un poco el colorido y la mezcla de colores y en varios conjuntos hemos elegido cosas que tienen colores, un poquito de brillantitos pero no me atrevido a hacer más. Quiero seguir siendo yo misma y no ir de moda, simplemente vender lo que a mí me gusta.

Solo hay dos pulseras en la colección.

Exacto, más que nada nos hemos basado en los pendientes, collares y anillos, porque yo pulseras no me pongo, no me gusta llevar tantos accesorios. Y por ejemplo, como yo no tengo los agujeritos estos en las orejas que son ideales porque me da miedo, no me baso en esos, aunque Lueli sí los tiene. Los míos son pendientes que tienen un cierre muy práctico, de los cuales no te hace falta agujero, y yo quería elegir cosas bonitas pero que fueran pequeñitas y sencillas.

Este año, Anabel ha añadido colores vivos y brillo a sus piezas. Web Lueli Jewelry

Usa mucho como diseño las estrellas, las lunas, lágrimas...

Sí, los pendientes son así la mayoría. Los collares tienen más gamas, hay uno con forma de corazón que se llama Love, que es una versión actualizada de la anterior colección, es un corazón, rojo nada más. Después de todo lo que estamos pasando se representa como un corazón vivo y con ese toque de color. De hecho, yo siempre les digo a mis seguidoras que lo luzcan solo, que no lo combinen con tantas cosas porque ya en sí con llevarlo solo te vale.

Un truco para combinarlos.

Yo siempre llevo un collar largo de 60 centímetros. Siempre incluyo en los set uno largo porque te combina. Si te pones una gargantilla corta siempre te pega llevar alguno largo. Pues tenemos dos largos y uno de ellos se llama Aqua. Es el ojo este tan famoso, y lleva un poco de brillo turquesa y lleva también nácar, y le puse Aqua porque como siempre estoy en el agua... Siempre lo llevo puesto, es mi básico.

Serán resistentes al agua, porque usted siempre está en el mar.

Sí, cada año vamos superándonos con los baños de oro, aunque también recomendamos a las clientas que no estén todo el tiempo en el agua, o exponiendo las piezas a colonias o perfumes, porque quieras o no va perdiendo un poco el color.

Anabel es una adicta al color dorado, y lo muestra en su colección de joyas. Web Lueli Jewelry

¿Qué es lo mejor de su colección?

Son piezas muy atractivas en cuanto a calidad-precio y tienen mucha variedad. En mi colección tienes cosas desde para una niña, para una jovencita y para una madre. Pensamos en todo ello y va bien. No te voy a negar que con la pandemia ha sido todo un poco caos, pero ya vamos a cumplir tres años juntos, y se puede hablar de éxito, al igual que con mis bañadores de la firma Aqüe Apparel. Lo que más me enorgullece es que mi talla, la XXL, es la que más se vende y se agota enseguida, incluso este año, que ha sido difícil debido a la pandemia. Pero el balance de final de año está siendo positivo.

Si tuviera que poner un eslogan o titular a sus joyas, ¿cuál sería?

Sería algo así como "Sé real", "Sé tú misma", o, aunque suene cursi, algo como "Ir mona y a la vez sencilla", ir con un toque y que no haga falta tanto. Yo es verdad que veo a las influencers y me encanta cuando se ponen llenas de anillos, pendientes y tal, me parece brutal. Pero creo que eso no es real, eso a lo mejor es para una cena, una presentación... pero la mayoría de los españoles terrestres (se ríe) tenemos una cena, un cumpleaños o vamos a dar un paseo... de forma más tranquila. Yo soy un poco más llana, de la tierra, entonces por eso apuesto por propuestas más reales.

Vimos cómo regalaba las joyas a sus compañeras de Sálvame, ¿quién es la más fan de su colección?

Me han ayudado mucho, porque le dan mucha visibilidad. Belén Esteban no se quita el collar del año pasado y tengo unas peleas con ella que no sabes, que le digo 'Belén, quítate el collar que ese ya no existe' y me dice siempre 'es que a mí me gusta este'. Y la verdad que ella me ha apoyado muchísimo, Gema López me ayuda todas las semanas y Lydia, que ella es súper súper especial, que no se pone cualquier cosa, le ha dado ahora por ponerse mis pendientes y collares y ella tiene mucho tirón por su ropa y sus cosas y todo el mundo le pregunta de dónde son. Lydia se ha convertido en la embajadora oficial de Lueli con "los pendientes de Anabel", Marta López también... todos.

Alguien famoso a quien le gustaría enviarle sus joyas.

Me encantaría enviárselas a mi Dua Lipa, que soy súper fan de ella. Pero Dua Lipa tiene Bulgari y demás marcas de lujo a su alcance. Pero también por ejemplo, Beatriz Luengo, que está en Miami, yo siempre he sido fan de ella y tuve la oportunidad de conocerla aquí en Canarias, que vinieron este verano y pasamos el día con ellos. Y gracias a dios le pude mandar paquetes de mi colección de camisetas y joyas, que me gusta que la gente tenga lo mío. También tengo dos amigas en Italia, que son mujeres de futbolistas, que son sevillanas pero viven allí y también les mando mis cosas, a influencers... así tienen un trocito de mí y en todo el mundo hay algo de Lueli.

Anabel siempre combina una chocker con una cadena larga. Web Lueli Jewelry

¿Algún nuevo proyecto a la vista?

Ahora estamos a punto de sacar, que con el problema del peroné se ha retrasado, pero voy a hacer una colección cápsula para una firma de bolsos. Es un bolso muy económico que suelo llevar yo, lo tengo diseñado junto con otro modelo y también voy a lanzarlo en breve. Así que aquí estamos, buscándonos la vida.

