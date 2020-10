El duro enfrentamiento entre Gema López y Kiko Matamoros: "Macarra de la moral"

La pregunta sobre el divorcio de Gema López (49 años) en ¡Quiero dinero!, la nueva sección de Sálvame, sigue generando conflictos entre los colaboradores del programa. Gema sigue dolida con Chelo García Cortés (68) por haber respondido a esta cuestión, anteponiendo el dinero a su amistad.

Este lunes se ha vuelto a abordar el asunto en plató y Gema ha explicado el motivo de su decepción: "La primera reacción de Chelo es no mirarme y decir 'he venido a jugar', con mucha frialdad. Yo no la reconocí", lamentaba.

Gema ha vuelto a explicar su decepción con Chelo García Cortés.

Sin embargo, Kiko Matamoros (63) ha salido en defensa de Chelo, acusando a Gema López y, de forma velada, a María Patiño (49), de querer controlar a la colaboradora: "No conocéis a la Chelo a la que no controláis, a la que no sometéis", espetaba.

"¿A mí me vas a dar lecciones de someter a Chelo tú, que la has hecho llorar fuera de aquí lo que no te imaginas?", contraatacaba Gema. Un comentario que hacía estallar a Matamoros: "Estoy hasta la 'naricita' de que me digas lo que soy, estoy hablando de ti y de tu comportamiento".

Ante el evidente enfado del colaborador, López decidía no contestar. "Yo estoy superserena, en ese tono no le contesto a nadie". Pero Matamoros mantenía su ataque: "¿El tono? Cuando ella se rasga las vestiduras, chilla a todo Dios y hace lo que le da la gana".

Harta del comportamiento de Kiko, la colaboradora revelaba la supuesta doble cara de su compañero: "¿Jugamos y que luego me digas en publi 'no pienso esto pero me lo dicen por el pinga'?", desafiaba.

A la vuelta de publicidad, Matamoros respondía a su compañera tras quitarse el pinganillo por decisión propia. "Estoy hasta las narices de que me den lecciones de ética, respeto el trabajo de los demás hasta que no respetan el mío", aseveraba. Y proseguía: "Como ya llueve sobre mojado le querría decir a la compañera que es muy fácil el trabajo que tú haces, facilísimo, venir aquí a hablar de la vida de los demás y yo de mi vida privada no hablo".

Más tranquilo, el colaborador ha cuestionado el papel de Gema López en el programa: "Eso es lo cómodo, que los demás se desgasten que yo soy una macarra de la moral", acusaba. Un duro reproche ante el que la aludida decidía zanjar el asunto: "El día que la dirección diga que no le conviene, será quien decida que yo salga por esa puerta", sentenciaba.

Además, Gema ha querido reconocer qué parte de culpa tiene cada uno en la cuestión sobre su vida privada en ¡Quiero dinero!: "Se quería eximir a Chelo de la responsabilidad pero la tenemos todos, la tiene la dirección porque elige una pregunta que va a dar juego, yo porque no me levanto y sigo participando y Chelo porque la acepta. Yo mi parte la he asumido".

