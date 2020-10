¡Quiero dinero!, el reality que pone precio a tu dignidad: el desesperado cartucho contra Pasapalabra

Llevo tres días que no salgo de mi asombro cuando sintonizo Sálvame Tomate. Mira que soy consciente de que esa franja, de ocho a nueve de la noche, preocupa y ocupa mucho a la cadena desde que se les fue Pasapalabra a Antena 3. Roberto Leal (41 años) y su concurso barren en audiencia cada tarde, incluso a veces dejan a Sálvame en la cuneta, pero de la preocupación evidente a lo que han creado, hay un abismo. Las mentes pensantes han levantado un concurso de ocho a nueve llamado ¡Quiero dinero!.

Hasta ahí, si no escarbas, uno dice que guay, que en la línea de Pasapalabra, que qué buena idea. El problema es que esto de concurso familiar y cultural tiene poco: ganas dinero, mucho dinero, pero con una sola condición: perder la dignidad a cada pregunta, a cada cantidad desorbitante que te ofrecen. Rebajarte, despojarte de tu honor, tu integridad, tu persona, tu todo. Todo... por pasta. Sufro viéndolo, lo digo de verdad. Me revuelvo y casi apago el televisor. Telecinco se ha coronado, ha traspasado todos los límites. ¡Eso es pornografía emocional!

Chelo limpiando los baños de hombres en Telecinco. Mediaset

La primera que ha aceptado el reto ha sido la periodista Chelo García Cortés (68). Lo cual añade más drama al percal, ya no por ser ella ni siquiera por ser mayor -eso es una tontería-, pero ver ese rostro, en primer plano, desencajado, lloroso, envuelto en dolor, arrugas y humillación, impacta. Y provoca rechazo. "Chelo, ¿estás dispuesta a responder a la siguiente pregunta por 1.000 euros?", le azuza el presentador. Y ella, en su silla eléctrica particular, dice sí con firmeza. El dinero, el dinero... ¡todo por el dinero!

Puso un audio Chelo de su mujer en manos libres -era una de las pruebas, creo que le daban cerca de 1.000 euros por hacer públicos los audios y mensajes con Marta, su mujer-, y decía la señora Marta que fuese ella misma, que se entregase a la causa, como siempre. En una conversación con el programa, Marta aseguró "es lo que nos ha tocado vivir ahora", en relación al reto de Chelo en ¡Quiero dinero!. Esas palabras son muy certeras y significativas. Dicen más de lo que, de seguro, a ella le habría gustado expresar. Qué tiempos aquellos en los que Chelo era una reputada periodista que escribía para el ¡HOLA! y que se codeaba con la set.

Chelo, incómoda ante la pregunta de su hermano. Mediaset

Hoy, en cambio, vive otra realidad. Ni mejor, ni peor, ¿eh? No juzgo eso: simplemente otra realidad en la que más que entrevistar a Tita Cervera (77) le ha tocado mandarle un audio en directo simulando un orgasmo. Oh, Tita... Apagué la tele. Sin embargo, García Cortés ha demostrado que venía a jugar y a llenarse los bolsillos. La dignidad se valora mucho mejor con el estómago y la nevera llena. Yo la entiendo. Solo hubo una pregunta que hizo que su umbral de la antes citada dignidad colapsara: "¿Alguna vez has deseado la muerte de tu hermano?".

Ahí algo cambió en Chelo; se tensó, se puso dolorosamente rígida y dijo, metálica y dura: "Solo voy a responder sin entrar en valoraciones". No tiene relación con su hermano, no se hablan desde hace años. Es todo un misterio y nunca lo ha abordado públicamente. Dijo que no, que no había deseado la muerte de su hermano. Mentía, según la herramienta Kopérnica.

García Cortés miró a dirección, luego a Jorge, y sentenció: "Hay cosas que son innecesarias". Le enfadó la cuestión. Eso sí, el dinero se lo llevó calentito. Esa noche lloró junto a su mujer. "Es lo que nos ha tocado vivir ahora". Al día siguiente, mensaje de su banco: "Ingreso de 3.000 euros en su cuenta". Y salió el sol, y las penas se fueron.

A todo esto: ¡Quiero dinero! no está dando los resultados esperados para Telecinco. Con los datos en la mano.

Martes: 'Sálvame tomate': 2.085.000 y 15,2 por ciento Vs. 'Pasapalabra': 2.362.000 y 17,5.

Miércoles: 'Sálvame tomate': 1.978.000 y 14,9 por ciento Vs. 'Pasapalabra': 2.201.000 y 16,8.

¡A cubierto que vienen los nuestros!

