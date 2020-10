Chelo García Cortés se queda en bragas por 3.000 euros en '¡Quiero dinero!'

"Soy capaz de cualquier cosa". Esta es la premisa con la que ha partido Chelo García Cortés (68 años) en ¡Quiero dinero!, el nuevo concurso que el programa Sálvame ha preparado para sus colaboradores. La gallega ha sido la primera participante en dicha competencia, que tiene como objetivo poner a prueba a los tertulianos a través de preguntas y retos extremos.

La cuantía final que pueden conseguir es de 5.000 euros por tarde, siempre que acepten todas las condiciones que se les ponen por delante. Decidida, libre de cualquier tipo de temor y más atrevida que nunca, Chelo se ha mostrado dispuesta a llevarse la totalidad de la recompensa, razón por la que ha aceptado todos los retos que se le han ofrecido, entre ellos quedarse en ropa interior en medio del plató.

"Después de estar en Supervivientes ya no me da ninguna vergüenza", decía la colaboradora mientras se desabrochaba el pantalón ante la incrédula mirada de sus compañeros. Acto seguido, la periodista mostraba sus bragas a ojos de toda la audiencia ganando por ello 3.000 euros.

Pero esta no ha sido la única prueba que Chelo García Cortés tuvo que realizar, y es que la colaboradora también tuvo que limpiar los baños masculinos de Mediaset. Una tarea con la que ha sumado 100 euros más y que ha llevado a cabo con total normalidad. "La verdad es que me los esperaba mucho más sucios. Esto no ha supuesto ningún problema", ha dicho la primera participante de ¡Quiero dinero! a Jorge Javier Vázquez (50) tras dejar impolutos los inodoros de la cadena de Fuencarral.

Chelo García Cortés limpiando los baños de Mediaset. Mediaset

Otro de los retos de la tarde fue someter a Chelo a varias preguntas cuyas respuestas fueron analizadas por Kopérnica (una moderna máquina de la verdad). "¿Eres realmente la autora de 'Yo acuso'?", esbozó Jorge Javier Vázquez en referencia al libro que hace años publicó la periodista con su nombre y foto en la portada y que fue coescrito por Jesús Locampos. Cuestión ante la que García Cortés respondió: "Yo hice una parte más pequeña y él se llevó casi todo". El citado aparato consideró falsa esta afirmación, aunque eso no fue motivo para que la concursante no sumase otros 400 euros más.

La otra pregunta con la que Chelo aumentó su bote en 1.000 euros incluyó a uno de sus compañeros, lo que supuso un escándalo en el plató. "¿Has deseado que se haga pública una información de Kiko Hernández que acabaría con su carrera y que no te atreves a dar?". La periodista dijo que no, y Kopérnica dictaninó que estaba mintiendo.

La última pregunta, que le permitió llevarse otros 2.000 euros más, hizo referencia a su relación de pareja. "¿Has hecho el amor con tu mujer, Marta, pensando en Isabel Pantoja?". Chelo dijo "No", y la máquina determinó que decía la verdad. "Cuando hago el amor con mi mujer no necesito pensar en nadie más, porque estoy enamorada de ella", concluyó la colaboradora dando finalizada así la primera entrega de ¡Quiero dinero!.

En los últimos años, la periodista del corazón ha evolucionado en lo que respecta a su actitud frente las cámaras y ha demostrado su fortaleza con este nuevo formato de La Fábrica de la Tele. En sus comienzos en Sálvame, en el 2011, y tras años de trabajo en el desaparecido programa Dónde estás corazón (Antena 3), la gallega se mostraba mucho más seria, distante, e incluso tímida. Barreras que ha destruido gracias, en gran parte, a su participación en el reality Supervivientes 2019.

No es ningún secreto que los colaboradores del programa vespertino de Telecinco son el verdadero motor del formato, razón por la que la dirección ha vuelto a apostar por generar contenido a través de ellos con esta nueva idea. Pese al atrevimiento de Chelo, por el momento, el más arriesgado de los tertulianos ha sido Jesús Manuel Ruiz (42), que hace unas pocas semanas, y sin que el concurso estuviera aún vigente, se quedó totalmente desnudo en el plató.

