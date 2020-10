Jorge Javier Vázquez factura 1,5 millones fuera de la televisión: la cara y la cruz de sus cuentas

Jorge Javier Vázquez (50 años) es uno de los presentadores más exitosos de la televisión y, por consiguiente, uno de los mejor pagados de la parrilla actual. Solo por su trabajo en Mediaset, el catalán se embolsa un sueldo de unos tres millones de euros al año, cantidad a la que hay que sumarle sus ingresos fuera de los platós.

La estrella de Telecinco se embarcaba en 2014 en una nueva etapa profesional como actor, cantante y productor teatral, llevando a cabo varios proyectos que ha gestionado a través de Jorge Javier SL, compañía que fundó en 2003 cuando estaba al frente de Aquí hay tomate.

La empresa de Jorge Javier lleva varios años en números rojos. Gtres

Según los datos a los que ha tenido acceso JALEOS, el de Badalona facturó en el último ejercicio 1.588.392 euros a través de esta sociedad. Una cantidad nada desdeñable que, sin embargo, no ha evitado que las cuentas de la empresa acabaran el 2019 en números rojos.

Si en el ejercicio de 2018 Jorge Javier podía presumir de haber reducido considerablemente las enormes pérdidas en las que su empresa se encontraba inmersa desde hace unos años, en el último depósito de cuentas presentado el resultado negativo ha vuelto a crecer.

A pesar de los casi 1,6 millones de euros que la sociedad ha ingresado, los costes han sido superiores a esta cuantía, por lo que las pérdidas ascienden a 20.101 euros frente a los 3.520 euros negativos que registró en 2018.

Aun así, la cifra está muy lejos de alcanzar los 160.000 euros en números rojos que la compañía alcanzaba hace solo cuatro años. Y es que el presentador ha logrado liberarse de una importante cantidad de deudas y reducir la partida de gastos. Una estrategia que, no obstante, no ha sido suficiente para lograr obtener beneficios por su actividad.

La partida de deudas sigue disminuyendo por segundo año consecutivo. Así, Jorge Javier SL se mantiene sin deudas a largo plazo, mientras que las obligaciones a las que tendrá que hacer frente en menos de un año se han reducido de 37.213 a 3.242 euros en el último ejercicio.

Llama especialmente la atención la cantidad de dinero de la que el presentador puede disponer fácilmente, ya que sus inversiones financieras a corto plazo, que suelen corresponder al dinero que posee en una cuenta bancaria, ascienden a casi 1,7 millones de euros. A esa cantidad hay que sumarle 248.414 euros en efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Estas grandes cantidades de efectivo disponible demuestran que, a pesar de los malos resultados, la situación financiera de Jorge Javier Vázquez está lejos de ser preocupante.

Además de lo citado, la sociedad ha multiplicado por 168 sus reservas, es decir, el dinero del que dispone para hacer frente a posibles obligaciones inmediatas. Así, la cuantía ha pasado de 25.843 euros en 2018 a 4.346.181 euros en 2019.

Batalla con Hacienda

El presentador ha cargado duramente contra Hacienda. Mediaset

Este verano, Jorge Javier Vázquez recibía un duro varapalo de la Audiencia Nacional, que sentenciaba que el presentador "incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF" entre 2005 y 2007, ratificando así la deuda de 796.928,81 que le reclamó la Agencia Tributaria en 2011 por declarar sus ingresos a través de Jorge Javier SL y no como persona física.

El presentador creó esta sociedad en uno de sus mejores momentos profesionales, cuando estaba al frente de Aquí hay tomate junto a Carmen Alcayde (47), para gestionar sus trabajos en el mundo de la televisión. Una estrategia habitual en esa época, con la que muchos famosos tributaban sus ingresos a un tipo impositivo menor mediante sociedades instrumentales.

Desde hace unos años, Hacienda ha perseguido estas declaraciones irregulares, poniendo en su punto de mira a numerosos rostros televisivos como Patricia Conde (41), Máximo Huerta (49), Imanol Arias (64) o Ana Duato (52).

Jorge Javier creó su empresa en 2003 para gestionar sus trabajos en televisión. Gtres

Recientemente, Jorge Javier ha hablado de sus problemas con el fisco en el programa Sálvame, pronunciando un duro discurso: "No debo absolutamente nada a Hacienda. Las sanciones de estos dos años están recurridas en el Tribunal Supremo o sea que todavía no sé si ganaré o no", aclaraba.

"Siempre que aparece Hacienda en tu vida, siempre pierdes", lamentaba el presentador, que aseguraba que está comenzando a ver la luz tras un doloroso proceso de 10 años. El catalán sentenciaba su intervención con una sorprendente revelación: "He pasado unos años con mucho sufrimiento, a veces muy dramático. Es el miedo de no saber a lo que te enfrentas. Cuando mi cuñado, que es mi administrador, me dijo a lo que nos enfrentábamos, a las dos semanas me dio un ictus".

[Más información: Varapalo judicial a Jorge Javier Vázquez: la Audiencia Nacional ratifica la sanción de Hacienda]