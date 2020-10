Quién es Luis de Lama, el guardia civil que ha puesto en apuros a Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

Hace justo un mes, llegaba a Pasapalabra un duro rival para Pablo Díaz, el concursante que consiguió destronar a Nacho Mangut y que lleva 84 programas, desde el 26 de junio, tratando de hacerse con el ansiado bote del programa.

El nuevo hueso al que se enfrenta Pablo se llama Luis de Lama y es un viejo conocido del formato, pues ya estuvo en el concurso durante su etapa en Telecinco. Luis lleva 20 programas poniendo las cosas muy difíciles a su rival, pues le ha ganado en cuatro ocasiones y han empatado en siete, acumulando ya 8.400 euros, aunque todavía lejos de los 66.600 que tiene Pablo.

Luis de Lama y Pablo Díaz han protagonizado reñidos duelos en 'Pasapalabra'. Atresmedia

Con una cifra mínima de 20 aciertos en El Rosco, Luis ha obligado a Pablo Díaz a enfrentarse, visiblemente nervioso, a su prueba más temida: La silla azul, el duelo inicial del programa en el que un nuevo concursante puede arrebatar la silla al veterano. Pero ¿quién es Luis de Lama?

Luis vive en Madrid y trabaja como coordinador de equipo de atestados de la Guardia Civil. Es padre de tres niños, dos mellizos de siete años y un pequeño de cuatro. Precisamente a ellos dedicaría buena parte del bote si consiguiera hacerse con él: "Me encantaría que pudieran ser lo que quisieran cuando fueran mayores, así intentaría asegurar un poco eso", confesaba en su primera experiencia en Pasapalabra, hace ya dos años.

En esta ocasión, Luis tiene claro lo primero que haría si se llevara el premio final: "Me gustaría hacer un viaje importante con mi hermano, mi cuñada y mis sobrinas a un sitio lejos, pasar toda la familia un tiempo y luego seguro que van surgiendo otras cosas", confesaba a Roberto Leal (41).

Luis de Lama se ha preparado concienzudamente para volver a 'Pasapalabra'. Atresmedia

Su anterior etapa en Telecinco ha estado, de forma implícita, muy presente en su regreso a la televisión. Su rival, Pablo Díaz, era uno de los primeros en hacer referencia a este detalle tras la incorporación de Luis: "A ver qué tal con él, que ya nos conocemos y es la pera limonera, creo que se avecinan unos programas interesantes".

En su primer Rosco, Luis también pronunciaba unas palabras que recordaban su anterior experiencia en Pasapalabra. "Voy a tomar prestada una frase que he escuchado hace bien poquito que dice que da gusto volver a casa, mirar a los ojos a la gente y ver que estás en casa", pronunciaba al debutar como concursante en Antena 3 el pasado 24 de septiembre.

La Directora General @Maria2Gamez recibe a Luis, concursante de @PasapalabraA3 para darle la enhorabuena por su participación en el programa y por la imagen que está dando de la Guardia Civil, y le ha deseado mucha suerte en nombre de todos los guardias civiles pic.twitter.com/ON6NND7Ojd — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 22, 2020

El madrileño se estrenaba cumpliendo las expectativas, pues en su primer programa pintó de verde 22 de las 25 casillas del duelo final, empatando con Díaz.

Y es que el concursante se ha preparado concienzudamente para esta nueva oportunidad, tal y como ha demostrado en sus redes sociales, donde desde el pasado mes de agosto ha compartido con sus seguidores imágenes que adelantaban su regreso al programa.

"Te pones a estudiar, no te salen las palabras, las definiciones se te atascan, cambias de tercio, ves una foto de Indiana Jones y no te acuerdas que el nombre del actor es Harrison Ford. Saturación, vamos a descansar. A veces no es tan sencillo y la cabeza no va, lo aprendido no fluye", lamenta en una de esas publicaciones.

Hace unos días, el concursante hablaba sobre sus intensivas jornadas de estudio, aprovechando además para dedicar unas emotivas palabras a su mujer: "Si no fuera gracias a mi mujer, que es la que se ha echado la casa encima y ha estado detrás apoyándome, esto sería imposible", confesaba. "Cariño, te quiero muchísimo, eres el amor de mi vida, muchas gracias por ser tan fuerte, tan luchadora y por estar ahí siempre", pronunciaba mirando a cámara.

