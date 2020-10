El 'efecto Pasapalabra' que preocupa en Telecinco: 'Sálvame' y Piqueras, destronados

Con el inicio de la nueva temporada televisiva, Pasapalabra se ha confirmado como la gran revelación de Antena 3. El famoso concurso familiar se ha asentado en su nueva 'casa' y está causando estragos en la competencia, cuya fórmula del éxito parece haberse desarmado tras casi una década de liderazgo imbatible.

El programa de Roberto Leal (41) no sólo ha logrado arrebatar a Sálvame el trono de las tardes, sino que ha arrastrado sus buenos datos a la emisión posterior de Antena 3 Noticias 2. De esta manera, el espacio de Vicente Vallés (57) ha logrado hacerse con el liderazgo de los informativos nocturnos en septiembre, destronando a Pedro Piqueras por primera vez en ocho años y confirmando una victoria que ya se dio en agosto.

Las Noticias de Antena 3, presentadas por Vicente Vallés, están logrando hacer sombra a Pedro Piqueras. Antena 3

La edición nocturna de las noticias de Antena 3 ha cerrado el primer mes de la nueva temporada con un 17,6% de cuota de pantalla, creciendo un punto con respecto al mes anterior gracias a los 2,2 millones de espectadores que, de media, siguen cada noche su emisión. Estas cifras suponen, además del sorpasso con respecto a Telecinco, el mejor dato de los últimos 12 años para el informativo de Atresmedia de lunes a viernes.

Informativos Telecinco, por su parte, ha anotado en septiembre, en su edición de las 21:00, un 15,2% de share, un batacazo histórico que deja a Pedro Piqueras a 2,4 puntos porcentuales de Vicente Vallés, perdiendo además, 2,7 puntos con respecto a septiembre de 2019.

El liderazgo en las noticias de la noche era la gran asignatura pendiente de Antena 3 para hacerse con el dominio total en cuanto a informativos se refiere, pues Piqueras venía siendo el último bastión de Telecinco que resistía a los envites de la competencia.

El intento de Telecinco por generar 'arrastre' de audiencia a través de 'Sálvame Tomate' al Telediario no ha tenido éxito. Mediaset

Esta sorprendente remontada se suma a la que desde hace meses se viene dando en otra cotizada franja: la de las tardes. Pasapalabra ha conseguido mantener el impulso de audiencias de su estreno en Antena 3 y, lo que es aún más preocupante para Telecinco, sigue sin tocar techo. En septiembre, el concurso ha pulverizado sus dos records de agosto marcando un espectacular 20'3% los días 2 y 3, y sumando una décima más el viernes 4.

Entretanto, Sálvame vive sus horas más bajas. Incapaz de encontrar la fórmula para hacer frente al famoso juego del abecedario, el programa no ha mejorado con la llegada del nuevo curso los malos datos que cosechó en agosto, por lo que la situación comienza a ser preocupante en los pasillos de la cadena de Paolo Vasile.

Esa tensa situación en las instalaciones de Fuencarral se palpaba en antena este martes, cuando el humorista Ángel Garó (55) pronunciaba unas inesperadas palabras durante una llamada en directo a Sálvame: "A ver si veis Antena 3, la cadena triste, y me veis a mí en Veneno". Una promoción de la serie de los Javis que provocó estupor en plató.

Jorge Javier trataba de cortar rápidamente la llamada, pero Garó remataba su jugada: "Ya no te interesa lo de Antena 3, ¿no?". La respuesta del presentador evidenciaría entonces la mala racha del espacio que acapara toda la franja vespertina en Telecinco: "No, lo de Antena 3 no me interesa, están las cosas como para interesarme... ¡Hala, adiós, adiós!", espetaba el catalán.

