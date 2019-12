Vasile, ¿ahora quién es el triste? La venganza de Antena 3 con Pasapalabra

Con la uve de venganza: cuando tu enemigo te la devuelve en el momento menos esperado. Eso es lo que ha hecho Antena 3 con Telecinco: comprar la gallina de los huevos de oro, Pasapalabra, de forma magistral, cuando nadie se lo esperaba. Este jueves saltaba la bomba de todas las bombas, esa que desdibuja hasta la final de GH VIP: Pasapalabra pasa a Antena 3 y deja de emitirse definitivamente en Telecinco. Boooom. Apoteósico. Jaque mate. Pasapalabra se le ha atragantado a Paolo Vasile (66 años) como el roscón de Navidad más peleón. Y de roscón va la cosa. Ay, ¿quién es ahora el triste? Eh, ¿quién? Se acuerdan de la historia, ¿verdad? A los despistados, yo se la recuerdo.

Christian Gálvez (39) se quedaba sin programa hace unos meses después de que Mediaset no lograra ponerse de acuerdo con la productora británica del formato sobre los derechos de emisión. Se acuerdan, ¿a que sí? Mientras se arreglaba el tinglado la cadena contentó al público con El Tirón, un formato low cost y reducido a su mínima expresión. Se creía en un regreso, ¡cómo no iba a conseguirlo la cadena alegre, la cadena privada líder! La mejor, el caballo ganador. La que arrasa en cada cierre de temporada.

Christian Gálvez en una imagen promocional de 'Pasapalabra'. Gtres

Solo era cuestión de tiempo... y en plena Navidad Antena 3 da la sorpresa, la Campanada más inesperada, pone el estoque definitivo, hiere de muerte a Mediaset: se queda con los derechos de Pasapalabra. ¡Zas!, en toda la boca, como se suele decir. Certeros y efectivos, ¿quiénes son los tristes ahora? Antena 3 debería rellenar sus publicidades de autopromociones contra Telecinco. Mañana, tarde y noche. ¿Quién, eh, quién? ¿Quién es el triunfador ahora? No es que me alegre -bah, solo la puntita-, pero es que no se puede uno dar tantos golpes en el pecho. Telecinco, esa torre tan alta, ha sufrido un daño en su estructura. Eso es un hecho.

¿Escuchan eso? Suena como a choque de copas de champán burbujeante. Sí, las escucho más nítidamente. Llegan desde los despachos de San Sebastián de los Reyes. Hoy es su día. ¡Leñe! Acabo de caer en la cuenta: sale la noticia justo en un gran día para Telecinco con la final de GH VIP y la vuelta de Jorge. Sí, nadie niega que tendrá una audiencia de vértigo... pero el resultado de mañana irá acompañado de un regusto amargo. De un festejo a medio gas. Porque en Telecinco, que, pese a todo, son sensatos, están de luto. Algo se les ha ido con Pasapalabra.

Vale que ellos tienen todavía a Christian Gálvez, su rostro visible. Y vale que replicarán a lo grande con un concurso bestial, colosal... pero, ay amigos, Pasapalabra se os fue. Volvió a su casa original, donde se emitía hace 13 años. Con Silvia Jato (48). Ay, Silvia. Hoy estarás sonriendo de medio lado, con regocijo íntimo, disfrutón. Estoy seguro. Porque contigo no se portaron bien esos... y todo vuelve.

Anda, acércate a Antena 3 y brinda. Oye, quién sabe, lo mismo entre brindis alguien te toca el hombro y te susurra: "Ven a mi despacho. Hablemos tranquilamente". Quién mejor que Silvia, la mamá que parió Pasapalabra, para volver a ponerse bajo sus riendas. La vida, señores, queda demostrado que es un tómbola. Hoy, los tristes ganaron a los alegres, el patito feo eclipsó al cisne... ¡Hoy se ha hecho justicia, de la íntima!

