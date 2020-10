Así es la casa que Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, se ha comprado en Brasil

La vida de Katia Aveiro (43 años) ha dado un cambio de 180 grados en los últimos años. La hermana de Cristiano Ronaldo (35) y su pareja actual, Alexandre Bertulocci, se mudaron en el verano de 2018 a Brasil, país natal del empresario. Lugar que han elegido para fijar definitivamente su residencia tras mucho tiempo deambulando entre la tierra de la samba y su Portugal natal. La artista se ha mudado a la localidad de Canela, una ciudad situada en el estado de Río Grande del Sur -cerca de frontera con Uruguay- que es conocida por su belleza y gran atractivo turístico.

El increíble paraje natural con el que cuenta la zona, parece haber enamorado a la hermana del astro del balón, que ya ha encontrado su casa ideal. Una vivienda ubicada en la selecta urbanización de Serra Gaucha, un lugar perfecto en el que ver crecer a su pequeña hija Valentina (1), que nació el pasado verano. Mansiones y villas de lujo conforman el nuevo barrio de Katia, que muestra con orgullo a través de las redes sociales cómo va decorando el que será su nuevo hogar. Tarea que está supervisando ella misma.

Con una impecable y modernizada estética colonial, estilo que impera en la zona debido a las construcciones que en el siglo XIX dejaron allí los colonos alemanes, la casa de la portuguesa cuenta con amplias y luminosas estancias que tienen como fondo un espléndido jardín plagado de frondosos árboles. Un inmueble idílico en el que la relajación y la tranquilidad están más que aseguradas.

La fachada gris oscura de la casa combina con detalles en color blanco y la textura de la piedra natural que adorna algunos recovecos de la estructura. Una edificación simple a la que Katia Aveiro está impregnando de su propio estilo en lo que a decoración se refiere. "Esta casa es mi sueño", ha escrito la de Madeira en una de sus publicaciones, fiel reflejo de la gran ilusión con la que está viviendo este proceso.

La puerta giratoria de la entrada es uno de los elementos que más le gustan a Aveiro de su nueva casa, y es que las dimensiones de la misma dotan de gran solemnidad a la vivienda. El inmueble cuenta con suelos porcelánicos en color claro y donde los grandes ventanales hacen que la naturaleza esté muy presente en todas las estancias.

La hermana del jugador se encuentra en plena búsqueda de elementos con los que decorar su hogar, y para encontrar lo que quiere hace partícipes a todos sus seguidores. En varias publicaciones de su perfil de Instagram pregunta dónde puede encontrar elementos que desea tener en su casa y que ha visto por la red. Sillones, dormitorios u objetos de decoración que seguramente muy pronto estarán presentes en la nueva vivienda de la portuguesa.

Emprendedora y autosuficiente

Desde que era muy joven, Katia Aveiro ha demostrado ser una mujer con mucha iniciativa. En el año 2005 comenzó su carrera como cantante bajo el nombre de 'Ronalda', una vocación que la ha hecho sacar hasta seis discos y que aparcó en 2017. A partir de ese stand by, la portuguesa ha emprendido una serie de proyectos con los que no parece irle nada mal.

La venta de cosmética, el coaching motivacional o el mundo de la restauración han sido algunas de las actividades profesionales que ha desempeñado en los últimos años. Negocios a los que en los últimos meses se ha sumado la apertura de su propia empresa dedicada al márketing digital. Una faceta que no se le da nada mal, a juzgar por la cantidad de seguidores que tiene en su perfil de Instagram, aunque es ineludible que el gran peso mediático de su hermano le ayuda a prosperar aún más en dicho sector.

Katia Aveiro junto a su hija y su pareja actual en una de sus publicaciones de Instagram. Instagram

"No me gusta estar sin trabajar ni sentirme inútil, no me gusta pedir nada a nadie. Me gusta ser independiente y ganar mi propio dinero", llegó a reconocer Katia en una de las entrevistas que ha concedido recientemente a un diario portugués. Declaraciones que demuestran que, pese al enorme patrimonio de Cristiano Ronaldo, su hermana quiere salir adelante económicamente con su propio esfuerzo.

