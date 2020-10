Verdeliss y su fracaso literario: el libro infantil que publicó no cumple las expectativas

Verdeliss (34 años) ha conseguido hacer de su nombre todo un éxito hasta alcanzar más de un millón de seguidores en sus redes y triunfar con su canal de YouTube. Actualmente, es capaz de convertir cualquier cosa que toca o amadrina en oro. Su tienda online de ropa y complementos arrasa en ventas; sus colaboraciones con marcas tienen un interés altísimo; las firmas para familias y niños no paran de contactarla y ofrecerle trabajo de promoción, y sus vídeos atraen a cientos de miles de padres y usuarios que quieren conocer las aventuras de su extenso clan. Pero sí hay algo que se le resiste.

En mayo de 2018, Estefanía Unzu -su auténtico nombre- decidía embarcarse en un nuevo y desconocido mundo para ella. Lanzó su primer libro infantil, Verdeliss Un mundo de emociones, con mucha ilusión, pero enseguida se dio cuenta de que no iba a ser nada fácil.

Los primeros días y semanas tras el lanzamiento obtuvieron unas cifras de venta espectaculares. Las firmas de libros y ferias a las que acudió como autora se llenaron de personas y colas infinitas para recibir el autógrafo de la navarra. Las cifras de venta no defraudaron en absoluto, pero una vez pasado el boom del lanzamiento y llegaron los primeros comentarios sobre la obra, Verdeliss se dio cuenta de que no iba a ser tan fácil y bonito como esperaba.

Portada y contraportada del libro de Verdeliss.

La influencer lleva años en el mundo de las redes sociales y tenía un respaldo de sus followers muy importante, pero no fue suficiente. De hecho, estos mismos admiradores de la pamplonesa, muchos de ellos padres, compraron el libro con la esperanza de que fuera tan ameno como es el contenido de sus redes y que reflejara la filosofía de vida de la navarra; sin embargo, la obra infantil quedaba muy lejos de sus expectativas.

Por 12,30 euros en tapa dura o 5,69 euros en versión Kindle, cualquiera puede adquirir el libro de Verdeliss. Sin embargo, si se compra de manera online, antes de clickar para meter el libro en la cesta pueden visualizarse los comentarios de quienes ya lo han comprado y así hacerse una idea del producto. Pues este apartado no favorece en nada a la navarra.

"Libro muy flojo, historia liosa y sin hilo conductor preciso", "El título y la historia poco tienen que ver... La verdad es que el cuento deja bastante que desear. No sigue una secuencia lógica, sobre todo en lo que se refiere a las emociones... no deja ninguna moraleja... vamos que yo siendo adulta quedo con cara de póker porque no logro entender el cuento", "Aburrido. Los dibujos son una pasada, pero la historia, sin ánimo de ofender, no es gran cosa. Mi hijo y yo no aguantamos el cuento entero jeje y somos ratones de biblioteca", son algunos de los comentarios que se leen respecto al libro.

Verdeliss ha triunfado en todos los ámbitos menos en la literatura.

Se vende como "un libro educativo y pedagógico", pero quienes ya lo tienen en su poder distan mucho de esa opinión. "Ilustraciones complejas. Historia dispersa. No me ha gustado mucho la historia, es muy cotidiana y dispersa. Demasiados personajes y no queda claro cuál es el mensaje para los niños. No está tan centrado en las emociones como lo parece por el título. Lo que más le gusta a mi hijo de 20 meses es encontrar el gato y el dinosaurio en las ilustraciones. Estas son muy ricas en detalles (da juego para aprender vocabulario) aunque las relaciones de tamaño entre objetos no son realistas y puede resultar difícil reconocer ciertos animales que han visto en la realidad", desvela un padre sobre la experiencia con su hijo.

La gran parte de opiniones sobre el libro critican la falda de conexión en la historia y lo poco que ayuda al aprendizaje de los más pequeños, cuando es precisamente esa su premisa de venta.

Su entrada en GHVIP

Fue en otoño de 2018 cuando Verdeliss decidió decir 'sí' a la propuesta del reality más consagrado de la televisión nacional. Se aventuraba en una nueva etapa para ella. Ya era conocida, pero de forma privada, desde el calor de su hogar, y ahora le tocaba hacer las maletas para convivir con una decena de personas más, todos famosos, en la famosa casa de Gran Hermano.

La propia Estefanía aseguró que nunca se hubiera imaginado que iba a aceptar un reto de esa índole, ¿se vio forzada a fichar por el formato de Telecinco tras el fracaso de su libro?

Verdeliss junto a Jorge Javier Vázquez, en su gala de expulsión de la casa de 'GH VIP'. Gtres

Sea como fuere, la realidad es que tras su paso por GH VIP su visibilidad aumentó y no paró de ganar seguidores en los meses próximos hasta alcanzar la cifra actual de 1,3 millones de fans en las redes. Este respaldo le ha servido para ganar un suculento sueldo solo gracias a su labor en su plataforma virtual, hasta el punto de poder construirse la casa de sus sueños con prácticamente todo el diseño interior 'pagado' haciendo publicidad a las empresas de decoración.

En vista de todo ello, quizá el fracasado intento de meterse en el mundo literario no era más que una señal divina para que centrara sus fuerzas en su vena influencer; lo que, sin duda, le ha dado grandes alegrías y mucho dinero.

[Más información: Laura Escanes y Verdeliss generan polémica por una cuna con pantallas integradas]