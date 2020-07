Las vacaciones de Verdeliss en un resort de lujo: la suite donde se ha hospedado por 400 euros la noche

Verdeliss (34 años) se ha tomado unos días de asueto y descanso junto a su marido, Aritz Seminario, y sus siete hijos, Aimar (14), Irati (10) y Laia (9), Julen (6), Eider y Anne (4) y Miren (1). La numerosa familia, que en las últimas semanas se ha mudado a un chalet modular a las afueras de Pamplona, ha decidido desconectar y disfrutar de las altas temperaturas. Como ya hicieran el pasado año, Verdeliss y su prole se han desplazado a Andalucía huyendo del mundanal ruido de la ciudad pamplonica.

En concreto, la familia se ha hospedado durante una semana en un resort de lujo, un completo de cuatro estrellas en Punta Umbría, Huelva, llamado Barceló Punta Umbría Beach Resort. Es uno de los mejores hoteles de esta zona de Andalucía, con todo incluido y con una lista interminable de beneficios para toda la familia, como se puede leer en su página web. Además, cuenta con una ubicación única y está situado frente a la playa virgen de la Costa de la Luz. Todo un reclamo.

Verdeliss en tres momentos de sus inolvidables vacaciones familiares.

"El hotel brinda unas vacaciones en familia únicas gracias a sus habitaciones amplias y luminosas, siempre equipadas con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar y sofá cama", según reza el resort. Verdeliss no puede estar más feliz en este enclave, se siente como en casa, ya que es un lugar de confianza para ella, pues es el segundo año que confía en sus instalaciones, como ha posteado en su red social: "Como sabéis, es el segundo año que repetimos porque la capacidad de las habitaciones nos posibilitan estar todos juntos aún siendo familia numerosa y porque las instalaciones son súper completas (eso de alojarse en un resort y posibilidad pulserita-desahogo-todo-incluido, mola mucho)".

Teniendo en cuenta sus palabras, este medio ha podido consultar las habitaciones y la única que se adapta a las comodidades de la familia, y a la dimensión en número de la misma, es la Doble Familiar Comunicada con salón. Se tata de la opción más ideal para estancias cómodas, largas y sin limitaciones; consta de dos habitaciones y un salón. Tiene una capacidad para siete personas y su precio estimado por noche es de 397 euros, al menos al cierre de este artículo. Si se tiene en cuenta que la familia ha estado alojada en sus instalaciones cerca de una semana, el precio ascendería a cerca de 3.000 euros, únicamente la habitación.

Las estancias de la suite familiar donde se alojaron Verdeliss y su familia.

Esta estancia dispone de 79 metros cuadrados y consta de dos habitaciones superiores y un salón común. Un espacio amplio, confortable y luminoso. Es una habitación decorada con elegancia y con un punto práctico. En estos días de disfrute, la familia no ha podido estar más a gusto, como ha hecho constar Verdeliss en su Instagram: "Prometí la foto un año después...y cumplo mi palabra. Me dice Irati que si lo hacemos tradición, que esto de la escalerita en nuestro querido. No sabe ella ni ná".

Además, la influencer no ha dudado en seguir promocionando el resort: "No hay paseo más bonito al mar que el de Punta Umbría. Gracias por ser un hotel amigo de los niños y permitirles el acceso. Destacar también lo genial que han adaptado todas las medidas de prevención e higiene por el Covid-19. La seguridad y disfrutar son compatibles". Al elegir uno de los hoteles todo incluido más simbólicos de Andalucía, las vacaciones de Verdeliss se han convertido en una garantía de éxito.

Dos de las instalaciones del resort de Punta Umbría en montaje de JALEOS.

El hotel dispone de cuatro restaurantes buffet temáticos (de mercado, italiana, americana e internacional) y una oferta infantil, como el Barcy Club o las actividades Laboratorium, Princesas por un día o Mr. Cook, además de un spa de última generación, 4.000 metros cuadrados de piscinas y un entorno de increíble belleza que incluye el Paraje Natural de los Enebrales y la Reserva Biológica de Marismas del Odiel. Un oasis de relax para recargar pilas.

El nuevo chalet modular de la familia

A principios de junio, la youtuber se mudaba a su nueva casa, un gran chalet modular a las afueras de Pamplona donde la familia vivirá cómodamente en sus 500 metros cuadrados. Tras denunciar públicamente los motivos de la amplia demora de las obras de su nueva vivienda, y caer en una especie de depresión por la preocupación y el agobio que vivió Verdeliss durante largos meses, la felicidad ha llegado al extenso clan.

Los nueve miembros de la familia Seminario Unzu decía adiós a su antiguo y minúsculo piso y se instalaba oficialmente en un chalet de tres pisos y jardín. La propia Verdeliss se despedía con una emotiva frase de su pequeño hogar: "Gracias pisito, por haber sido un lienzo maravilloso donde pintar la historia de nuestra familia". Y daba la bienvenida a su nuevo casoplón presumiendo de él en Youtube. La casa dispone de un hall de entrada muy minimalista que da a un estrecho pasillo hacia la estancia principal donde se disponen las llamativas escaleras hacia el resto de pisos que dividen los cuartos de sus inquilinos.

Pero sin duda la estancia favorita de toda la familia está en el exterior. Los miembros del clan estaban costumbrados a 'acurrucarse' en un piso pequeño con apenas una terraza estrecha desde la que estos meses de confinamiento han aplaudido cada tarde a las 20 horas. Pero ahora Estefanía -nombre real de Verdeliss-, Aritz y sus siete hijos gozan de un amplísimo jardín con zona chill out, caseta de juegos, portería y mucha vegetación para conseguir intimidad respecto a los curiosos vecinos.

